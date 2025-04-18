NBA／里拉德血栓痊癒不用再服藥 瑞佛斯：天賜的禮物

公鹿明星後衛里拉德（Damian Lillard）在上月中因為右小腿深部靜脈血栓問題就未再出賽，一度傳出是否能夠在本賽季歸隊成疑，不過公鹿球團也在今天宣布好消息，指出里拉德的血栓問題已經痊癒，也已經不需要再服用抗凝血藥物，讓公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）直言是天上賜與的禮物。

里拉德本賽季代表公鹿出賽58場，繳出一張平均24.9分、7.1助攻的亮眼數據，與球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的合作也愈來愈進入狀況，不過在上月19日與勇士的比賽後，里拉德就因為被診斷出右小腿深部靜脈血栓問題就未再出賽。

在公鹿最終仍是以東區第5名戰績晉級季後賽的情況下，里拉德是否能夠歸隊也成為外界關注焦點，而今天公鹿球團也宣布，里拉德的血栓問題已經痊癒，並且不再需要服用抗凝血藥物。

公鹿總經理霍斯特（Jon Horst）透過聲明表示，「我們為里拉德感到開心，我們的首要任務就是確保他的健康，很感謝醫療團隊的早期診斷並治療他的靜脈血栓問題，也感謝梅奧診所享譽世界的血液專家，讓他在康復的每一步過程中都得到世界一流醫療專家的指導。」

儘管公鹿球團並未為里拉德的歸隊訂下時程，不過據了解他將趕不上出戰溜馬的系列賽首場賽事，但公鹿總教練瑞佛斯也直言，里拉德的康復已足以振奮人心，「這是可能威脅到他職業生涯的狀況，或許該說是『曾經』可能是，現在他很有可能代表我們參加季後賽，這真的是天賜的禮物。」