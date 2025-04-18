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NBA／莫蘭特腳腫脹缺席練球 灰熊代教：他會為出賽努力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

NBA附加賽第八種子決定戰將在明天登場，其中在附加賽首輪不敵勇士的灰熊，陣中主控莫蘭特（Ja Morant）在該場比賽出現扭傷腳踝的狀況後，今天也缺席了球隊練球，但明天是否出賽仍必須等待賽前決定。

莫蘭特在前天與勇士的附加賽中，於第三節剩下4分25秒時因為遭到勇士波斯特（Quinten Post）犯規後踩踏到希爾德（Buddy Hield），導致右腳踝出現受傷的狀況，讓他一度出現瘸腳的狀況，並且在接下來投進三分球後回到板凳席上接受治療，第四節初他也回到場上，最終他仍決定帶傷完成賽事並攻下22分。

不過根據消息人士指出，莫蘭特腳踝持續出現腫脹的狀況，且自受傷以來全天都在接受治療，灰熊代理教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）說：「我感覺他為了上場會盡一切努力，如果他的身體條件允許，他就會這樣做，我們會到賽前再做合理決定。」

灰熊明天將在附加賽最終戰出戰獨行俠，爭奪西區第8種子席次，本賽季遭受傷病打擊的獨行俠，在主控厄文（Kyrie Irving）賽季報銷的情況下，昨天由湯普森（Klay Thompson）與戴維斯（ANthony Davis）攜手攻下50分擊敗國王。

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