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NBA／熱火、獨行俠 前進搶八
東、西區排名第九、十名的球隊昨天在附加賽對決，其中連續三年在附加賽碰頭的熱火隊與公牛隊，前兩年都取勝的熱火，昨天再靠著赫洛猛轟卅八分，以一○九比九十再次淘汰公牛，明天將與老鷹隊爭奪東區第八種子。
公牛與熱火過去兩年都在附加賽爭奪東區第八種子，最終都由熱火搭上季後賽末班車，兩隊今年則是提前到附加賽首輪碰頭，儘管例行賽公牛完成對戰熱火的橫掃，但昨天熱火在赫洛上半場猛轟廿三分領軍下，取得高達廿四分領先，最終以十九分差距連三年淘汰公牛。
對於本季對戰公牛一勝難求，卻在關鍵戰役淘汰對手，熱火總教練史波史特拉說：「公牛讓我們感到慚愧，我們的球員都相當尊重他們的得分能力，能將他們限制在九十分相當不容易。」
至於西區附加賽則是由第十名的獨行俠隊出戰第九名的國王隊，其中獨行俠射手湯普森去年跟隨勇士隊在附加賽作客國王主場，最終卻寫下單場十次出手盡墨、一分未得的糟糕表現，最終勇士也遭到國王淘汰，但昨天他上半場就投進四顆三分球，與戴維斯攜手幫助獨行俠在第二節狂轟四十四分，最終也以一二○比一○六淘汰國王，將與灰熊隊爭奪西區第八種子。
談到連兩年附加賽作客國王主場，不僅身披不同球隊戰袍，結果也不相同，攻下廿三分的湯普森說：「這感覺真的太棒了，我就像是驅除了心魔，敞開了心扉。我們經歷了一個動盪的賽季，傷病更帶給我們前所未有的打擊，但我們現在仍繼續在這裡打附加賽，我真的很興奮。」
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