NBA／揮別去年10投0中心魔 湯普森：我敞開了心扉

獨行俠今天在附加賽出戰國王，靠著本賽季先後加入的湯普森（Klay Thompson）、戴維斯（Anthony Davis）合力轟下50分，以14分差距淘汰國王，並將與灰熊爭奪西區第8種子，而湯普森賽後也直言，經歷過這一戰，似乎讓他克服了去年附加賽在國王主場10投0中的心魔。

去年附加賽湯普森身披勇士戰袍作客國王主場，不過該場比賽他10次出手0中，包括三分球6投0中、一分未得，最終勇士也以24分差距慘敗給國王，無緣季後賽，而該場比賽也成為湯普森在勇士的最後一場賽事。

今天湯普森再度在附加賽踏上國王主場，但這次他卻是披上獨行俠戰袍，並且在上半場就砍進4顆三分球拿下16分，成為獨行俠在第二節單節進帳44分的關鍵人物，最終湯普森也投進5顆三分球拿下23分，並幫助獨行俠以14分差距淘汰國王。

對於今天在國王主場討回顏面，湯普森賽後也直言像是驅逐了心魔，「這感覺真的太棒了，我就像是驅除了心魔，敞開了心扉一般。今晚真的是一場有趣的比賽，讓你能夠完全沈浸在體驗中，我們經歷了一個動盪的賽季，傷病更帶給我們前所未有的打擊，但我們現在仍繼續在這裡打附加賽，我真的很興奮。」

談到去年在國王主場的不好體驗，湯普森也說：「我不會因為一次糟糕的投籃表現就定義自己，我的生涯經歷過一些籃球史上最精彩的投籃之夜，所以即使是像我這樣水準的球員，也可能面臨一分未得的狀況，但我盡量不去想這件事，即使有時候想到，你也只需要堅持下去，做自己喜歡的事情。」

至於戴維斯今天也拿下27分、9籃板，談到湯普森今天的表現時說：「我知道他作為勇士球員在這邊的最後一場比賽有多艱難，從他今晚的表現，你可以感受到他有多激動，並有多渴望贏得這場比賽，我們今天都想為他拿下這場勝利，也很開心他打得很好。」