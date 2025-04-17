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NBA／一年前的附加賽得0分 湯普森今單節轟16分雪恥

中央社／ 台北17日電
湯普森個人第2節以百分之百命中率狂轟16分，洗刷一年前附加賽得0分的恥辱。 美聯社
湯普森個人第2節以百分之百命中率狂轟16分，洗刷一年前附加賽得0分的恥辱。 美聯社

美國職籃NBA達拉斯獨行俠今天在附加賽首輪，靠著湯普森個人第2節以百分之百命中率狂轟16分帶動下，以120比106擊敗沙加緬度國王，將和曼菲斯灰熊爭奪西區最後1張季後賽門票。

例行賽西區排名第10的獨行俠，今天在附加賽首輪對上西區第9的沙加緬度國王，首節打完作客的獨行俠以27比29落後。

戰況到了第2節豬羊變色，獨行俠單節狂轟猛炸44分，其中射手湯普森（Klay Thompson）個人5投全中，包括4投4中的三分彈，輕鬆拿下16分，在他出色表現下，也幫助獨行俠半場結束取得71比48的大幅領先。

一年前的今天，當時還效力金州勇士的湯普森，同樣在附加賽面對國王，結果那一場他出賽33分鐘，繳出尷尬的10投0中、全場0分的窘境，今年湯普森總算復仇成功。

下半場氣勢已經被打趴的國王，始終無法縮小分差到個位數，只能眼睜睜的看著獨行俠帶走勝利，而國王也確定無緣季後賽。

獨行俠經歷季中交易掉唐西奇（Luka Doncic），又面臨大量傷兵潮，包括明星後衛厄文（Kyrie Irving）十字韌帶斷裂本季報銷，一路跌跌撞撞才勉強保住西區第10的附加賽資格，如今傷兵回歸，加上湯普森找回神射手感，很有機會扮演黑馬。

湯普森全場攻下23分，而戴維斯（Anthony Davis）繳出27分、9籃板、3阻攻；國王則以德羅展（DeMarDeRozan）的33分最高，但他個人已經連續3年在附加賽失利。

Anthony Davis Klay Thompson Kyrie Irving NBA附加賽 勇士 獨行俠

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