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NBA／AD、K湯合飆50分 獨行俠淘汰國王與灰熊爭西區老8

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴維斯與K湯合砍50分，率獨行俠下剋上淘汰國王。 法新社
戴維斯與K湯合砍50分，率獨行俠下剋上淘汰國王。 法新社

今年在歷經唐西奇（Luka Doncic）交易風波與厄文（Kyrie Irving）報銷的打擊後落入附加賽的獨行俠，今天面對西區第9名的國王，靠著第二節單節狂轟44分的表現，最終以120：106淘汰國王，將在附加賽最終輪與灰熊爭奪西區第8種子席位。

去年一路殺進到總冠軍賽的獨行俠，在本賽季歷經重大異變，包括在季中交易大限將球隊一哥唐西奇送往湖人換取戴維斯（Anthony Davis），主控厄文又在賽季後段因膝傷提前報銷，最終勉強以西區第10名晉級到附加賽。

不過今天面對西區第9名的國王，獨行俠也展現他們在關鍵賽事的韌性與老道經驗，在首節打完還以2分落後的情況下，第二節開節先是威廉斯（Brandon Williams）連續投進兩顆三分球，隨後湯普森（Klay Thompson）和戴維斯兩位具有奪冠經驗的球員也加入戰局，兩人在該節中段起外線連發，單節合力投進5顆三分球，幫助獨行俠單節狂掃44分，上半場打完團隊已經投進10顆三分球，並取得71：48的大幅領先。

湯普森今天外線火力爆發攻下23分。 美聯社
湯普森今天外線火力爆發攻下23分。 美聯社

光是在上半場獨行俠就已經有3名球員得分來到雙位數，其中包括湯普森投進4顆三分球拿下16分，戴維斯也有12分、5籃板進帳，反觀國王僅有德羅展（DeMar DeRozan）一人得分上雙。

易籃後，國王由德羅展領軍追分，他單節12次出手命中7球，個人進帳15分，不過獨行俠不僅戴維斯保持上半場的火燙手感，板凳出發的威廉斯與艾克森（Dante Exum）也加入進攻行列，讓國王該節始終維持在近20分的分差，最終獨行俠也以14分差距拿下勝利，將在後天與灰熊爭奪西區第8種子。

獨行俠今天以戴維斯27分、9籃板表現最佳，湯普森則有23分進帳，兩位獨行俠本賽季引入的新援都展現其價值，至於國王則以德羅展33分最佳，拉文則攻下20分外帶9助攻。

戴維斯攻下27分、9籃板。 美聯社
戴維斯攻下27分、9籃板。 美聯社

Anthony Davis DeMar DeRozan Klay Thompson Kyrie Irving Luka Doncic NBA附加賽

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