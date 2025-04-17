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NBA／連3年附加賽淘汰公牛 熱火教頭：例行賽被橫掃很慚愧

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
熱火總教練史波史特拉(左)坦言例行賽被公牛橫掃，讓他們在今天更加專注。 美聯社
熱火總教練史波史特拉(左)坦言例行賽被公牛橫掃，讓他們在今天更加專注。 美聯社

本賽季例行賽3度與公牛交手都輸球遭到橫掃，讓熱火今年附加賽再度與公牛碰頭變得更加謹慎，而今天他們也成為獲勝的一方，且連續3年在附加賽淘汰公牛，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後坦言，今年對戰公牛的表現讓他們感到慚愧，也因此讓球員變得更加謹慎。

熱火與公牛連續3年在附加賽交手，熱火都成為獲勝的一方，不過史波史特拉坦言，今年與公牛再度碰頭狀況卻與過去兩年不大相同，尤其球隊在例行賽3度對戰遭到橫掃，「公牛讓我們感到慚愧，他們的比賽風格很獨特、節奏很快，得分也依舊強力，有兩場比賽我們都在第四節感覺掌控了節奏，但最終被他們反撲成功，我們的球員都相當尊重他們的得分能力，能將他們限制在90分相當不容易。」

今天熱火確實在防守端打出更高的專注力，在上半場僅讓公牛拿下47分，關鍵第四節更只讓公牛只有16分進帳，成為最終取勝關鍵，攻下全場最高38分的赫洛（Tyler Herro）說：「我覺得我們本季與他們對戰不該三場都輸，我們幾乎能在每節比賽都佔有優勢，但最終卻都是由他們獲得勝利，這讓我們更加小心。」

對於連續3年淘汰公牛後，熱火將與老鷹爭奪東區第8種子席次，赫洛也說：「我們的工作還沒有完成，大家都知道我們的道路是什麼，我們需要在客場連續拿下兩場勝利，我們有能力做到這點，但必須要保持相同的專注力。」

NBA附加賽 Tyler Herro 公牛 熱火

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