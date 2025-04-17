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NBA／季後賽少里拉德也不怕 字母哥：我就是球場上的阿湯哥

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安戴托昆波稱自己就是球場上的阿湯哥，不會懼怕壓力。 法新社
安戴托昆波稱自己就是球場上的阿湯哥，不會懼怕壓力。 法新社

密爾瓦基公鹿隊連兩年在後賽首輪對上印第安那溜馬隊，而這一次，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）終於能以健康之姿迎戰，儘管搭檔里拉德（Damian Lillard）因寫血栓問題持續缺陣，他依然不擔心，甚至將自己比喻為電影《不可能的任務》系列主角湯姆克魯斯（Tom Cruise），強調「我熱愛高壓」。

「我喜歡在高壓、緊張的情況下比賽」，安戴托昆波說道：「我就像湯姆克魯斯。你看過那些他親自上陣拍攝特技的電影嗎？我想他是靠那種腎上腺素在驅動。我也很開心自己能再回到那樣的戰場。」

過去兩年，安戴托昆波都因傷無緣完整出戰季後賽，公鹿也因此接連在首輪止步。如今這位兩屆MVP帶著強勢近況歸隊，誓言帶領球隊再度衝擊冠軍。然而現實仍充滿挑戰，公鹿除了是自2018年以來首次以第五種子進入季後賽，陣中明星里拉德（Damian Lillard）也因右小腿深層靜脈栓塞持續缺陣。

里拉德。 法新社
里拉德。 法新社

儘管如此，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）仍對核心主將「字母哥」的回歸感到振奮：「說真的，拿掉任何球隊最好的球員都會造成影響，但我們少了的是這個世代最強球員之一，那種衝擊更大。現在他回來了，這真的很棒。」

為了避免再度於季末傷退，安戴托昆波在休賽期進行了多項調整，並保持低調未透露細節。他表示：「這段時間我做了很多改變──但我就不說太多了──當然，運氣也很重要。去年在季後賽前倒下就是運氣不好。不過我們有調整，而我現在健康出賽，這讓我感到很滿意。」

這位30歲長人本季依舊穩定輸出，場均30.4分、11.9籃板、6.5助攻，是聯盟史上唯一能連續兩季打出場均30分、命中率60%以上的球員。四月迄今，他更繳出場均31.8分、12籃板、11.8助攻、4場大三元的誇張數據。

安戴托昆波曾在2022年對戰塞爾蒂克的系列戰中，打出場均33.9分、14.7籃板、7.1助攻，成為史上首位在單一系列賽中拿下200分、100籃板與50助攻的球員。而在2021年奪冠時，他也曾因傷錯過東區決賽最後兩戰，但最終在總冠軍賽復出，並在第六戰狂轟50分榮膺FMVP，為公鹿帶來睽違50年的總冠軍。

今年季後賽，安戴托昆波將率領全新陣容出擊，目前僅洛培茲（Brook Lopez）、波提斯（Bobby Portis）與康納頓（Pat Connaughton）為2021冠軍班底。交易截止日前加盟的庫茲瑪（Kyle Kuzma）雖曾在2020年隨湖人奪冠，但近年未曾打過季後賽；波特（Kevin Porter Jr）、羅林斯（Ryan Rollins）則尚未擁有季後賽經驗。

談到重返戰場的感受，安戴托昆波坦言：「坐在板凳上看球一點都不好玩，也不有趣。也許再過二十年我會穿著Polo衫、坐在場邊當教練觀戰，但現在我只想親身投入戰鬥，為球隊打出勝利。」

Damian Lillard Giannis Antetokounmpo NBA季後賽 公鹿 溜馬

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