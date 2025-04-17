NBA／吉迪直言公牛沒拿出實力 季後留人成球團大課題

儘管今年例行賽完成對戰熱火隊的3連勝橫掃，但公牛隊來到附加後賽仍是拿熱火絲毫沒有辦法，今天上半場打完就已經落後熱火24分，最終也連續3年在附加賽遭到熱火淘汰，賽後攻下25分、10籃板、4助攻的公牛吉迪（Josh Giddey）就直言，球隊確實沒有拿出應有實力。

公牛過去兩年都在附加賽第二輪遭遇熱火，最終都以輸球收場，不過本賽季例行賽公牛打出壓過熱火的氣勢，3次對戰都以個位數分差取勝，最終公牛與熱火也分別以東區第9、10名晉級到附加賽，並且在今天再度交手。

不過今天熱火開賽就在赫洛（Tyler Herro）領軍下一路壓著公牛打，儘管公牛在第四節初一度追到13分差距，但始終未能更進一步，最終熱火就以19分差距連3年在附加賽淘汰公牛，也成為聯盟史上第19次有單一球隊連續3年在季後賽或是附加賽中遭到同一支球隊淘汰的紀錄。

對於今年首度代表公牛打附加賽，卻無法跨越熱火這關，今天帶傷出賽攻下25分的吉迪說：「這是一個讓人難過的結局，我們自認有比今晚表現更好的實力。熱火球員訓練有素，是一支相當優秀的隊伍，可惜我們沒有拿正確的心態與思維，結果就是我們輸掉比賽，賽季結束。」

不過吉迪在公牛首個賽季就繳出平均14.6分、8.1籃板、7.2助攻的亮眼數據，尤其在賽季尾聲幫助公牛拉出一波15勝6敗的高潮，而在賽季結束後他也將成為受限自由球員，如何留下他也成為公牛休賽季的第一課題。