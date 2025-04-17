NBA／「季後賽士官長」登場！巴特勒：勇士是大家都怕的球隊

勇士隊前鋒巴特勒（Jimmy Butler）即將迎來效力金州後的首次季後賽之旅，面對記者採訪時他語氣堅定，展現出十足信心，高喊「勇士是大家都害怕的球隊」。

「他們（勇士）永遠都是那支你必須擊敗的球隊」巴特勒接受《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）訪問時表示「大家總是對他們有所忌憚，大家都知道他們永遠不會在一場比賽或一個系列賽中輕易放棄，我很高興成為這樣一支球隊的一份子。」

談到自己心態時，巴特勒毫不掩飾自信：「你知道我的，我不怕任何人。我知道我自己能做到什麼，但更重要的是我也知道我的隊友們能做到什麼。當你擁有一群有自信、願意接受自己角色、並願意為勝利做任何事的『狠角色』時，那真的很難被擊敗，真的非常難。」

勇士日前在附加賽中以121比116擊敗灰熊，成功搶下西區第七種子，晉級季後賽。巴特勒在這場比賽中繳出38分、7籃板與6助攻的全能表現，再度證明他「季後賽士官長」的封號名不虛傳。

BAY AREA... MEET PLAY-IN JIMMY.



🔥 38 points

🔥 7 rebounds

🔥 6 assists

🔥 3 steals@JimmyButler's highest-scoring game as a Warrior powers his team in the #SoFiPlayIn! pic.twitter.com/sAM0anEHjG — NBA (@NBA) 2025年4月16日

金州將在季後賽首輪對上年輕有衝勁的火箭隊，系列戰首戰將於週一早上9點30分登場。