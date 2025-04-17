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NBA／勇士破附加賽魔咒如釋重負 教頭：幾乎都在打生死戰

聯合新聞網／ 綜合報導
挺過附加賽後，柯爾不禁表示，全隊都長時間處於高張力的狀態，真的很需要喘息。 路透
挺過附加賽後，柯爾不禁表示，全隊都長時間處於高張力的狀態，真的很需要喘息。 路透

昨日勇士隊以121：116力克灰熊隊，擺脫附加賽，成功挺進季後賽，在比賽最後3.4秒，柯瑞（Stephen Curry）高舉雙臂，鼓動著全場球迷一同吶喊，賽後受訪時他不禁表示，取得季後賽門票對他來說如釋重負。

勇士成功突破附加賽魔咒，在2個多月的拼搏後總算進入季後賽，將在首輪迎戰火箭隊，教頭柯爾（Steve Kerr）認為這場勝利至關重要，「球員們需要這場勝利，讓自己有4天的喘息。」，回顧一整週的挑戰，柯爾也表示球隊始終處在高張力的狀況下。

巴特勒與柯瑞昨日扮演進攻核心，兩人合砍75分。 路透
巴特勒與柯瑞昨日扮演進攻核心，兩人合砍75分。 路透

柯爾坦言：「我們幾乎都在打生死戰，最後終於挺過來了」，面對火箭隊，勇士也不陌生，這是2隊第5次的季後賽交手，勇士未嘗敗績，但柯瑞並沒有鬆懈：「這幾年我們交手了這麼多次，火箭已經大換血了，我們期待這次的挑戰。」

而被稱為「季後賽吉米」的巴特勒（Jimmy Butler）來到勇士後也成為隊上的關鍵因子，巴特勒說道：「當初我就告訴柯瑞、教練、格林（Draymond Green），我一定能幫上忙的。」，他與柯瑞在昨日的關鍵一戰合砍了75分，是奪勝的一大功臣。

Jimmy Butler NBA附加賽 Stephen Curry Steve Kerr 勇士

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