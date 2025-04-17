快訊

兔子誤闖引擎！美聯航班機起飛後引擎起火 159名乘客驚魂未定

「財務創傷」讓你擔心睡公園？全球經濟焦慮怎麼解

死亡連署案延燒！國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到 今被搜索約談

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／就是吃定你！ 赫洛飆38分熱火連3年附加賽淘汰公牛

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
赫洛（Tyler Herro）全場猛轟38分率熱火淘汰公牛。 美聯社
赫洛（Tyler Herro）全場猛轟38分率熱火淘汰公牛。 美聯社

過去兩年都在附加賽碰頭的公牛隊與熱火隊，今年再度以東區第9、10名的身分於附加賽交手，而過去兩年都順利勝出的熱火，今天再度靠著赫洛（Tyler Herro）全場猛轟38分的表現，擋下公牛在下半場的反撲攻勢，最終以109：90，連續3年在附加賽淘汰公牛。

熱火過去兩年都在附加賽靠著擊敗公牛搶下季後賽門票，而今年雙方則是提前到附加賽首輪就碰頭，但熱火依舊是占據優勢的一方，今天上半場排名東區第10名的熱火就火力全開，尤其是赫洛在上半場8次出手全都命中，包括三分球3投3中，罰球也是4罰4中，個人獨得23分，帶領熱火取得71：47的大幅領先。

不過易籃後公牛也展開反撲，趁著熱火出現進攻亂流，赫洛也總算投丟了本場比賽第一次出手，公牛則是在赫爾特（Kevin Huerter）領軍下展開反擊，他開節後個人連得6分，加上布澤利斯（Matas Buzelis）連續兩波攻勢在籃下得手，幫助公牛單節拉出27：17的攻勢，將差距縮小到14分。

熱火連3年在附加賽淘汰公牛。 法新社
熱火連3年在附加賽淘汰公牛。 法新社

末節熱火在重新調整後總算找回進攻狀態，尤其是板凳出發的米契爾（Davion Mitchell）也加入砲轟行列，與赫洛、維金斯（Andrew Wiggins）攜手將領先優勢又擴大到20分，逼得公牛提早棄械投降，最終熱火就以19分差距連續3年附加賽擊敗公牛，並將與老鷹隊爭奪東區季後賽第8種子席次。

熱火今天以赫洛攻下38分外帶5籃板、4助攻表現最佳，至於維金斯則有20分、9籃板進帳，阿德巴約（Bam Adebayo）15分、12籃板，而公牛吉迪（Josh Giddey）攻下25分外帶10籃板、4助攻，不過公牛今天板凳球員合計僅攻下13分，表現甚至不如從熱火板凳上挹注15分的米契爾，替補球員得分也成為雙方數據上的最大差距。

Andrew Wiggins Bam Adebayo Josh Giddey NBA附加賽 Tyler Herro 公牛 熱火

延伸閱讀

NBA／騎士東區登頂倒數 米契爾安心養傷休兵一場

NBA／騎士隊史第3次60勝！米契爾全能演出自評「本季最佳一戰」

NBA／與生涯首次大三元擦肩而過 米契爾：尋找影響比賽的方法

NBA／巴特勒冷漠對待前隊友 阿德巴約：才不在意對手是誰

相關新聞

NBA／就是吃定你！ 赫洛飆38分熱火連3年附加賽淘汰公牛

過去兩年都在附加賽碰頭的公牛隊與熱火隊，今年再度以東區第9、10名的身分於附加賽交手，而過去兩年都順利勝出的熱火，今天再...

NBA／勇士破附加賽魔咒如釋重負 教頭：幾乎都在打生死戰

昨日勇士隊以121：116力克灰熊隊，擺脫附加賽，成功挺進季後賽，在比賽最後3.4秒，柯瑞（Stephen Curry）高舉雙臂，鼓動著全場球迷一同吶喊，賽後受訪時他不禁表示，取得季後賽門票對他來說如

NBA／勇士附加賽遭判兩次誤判 聯盟認裁判錯給球權與犯規

NBA公布勇士與灰熊的附加賽，比賽尾聲的吹判引發不少討論，聯盟天公布「最後兩分鐘報告」，確認裁判團在最後37秒內出現了兩次關鍵性的誤判。 首先報告指出，當比賽剩下37秒時，勇士後衛波傑姆斯基（B

NBA／吉迪直言公牛沒拿出實力 季後留人成球團大課題

儘管今年例行賽完成對戰熱火隊的3連勝橫掃，但公牛隊來到附加後賽仍是拿熱火絲毫沒有辦法，今天上半場打完就已經落後熱火24分...

NBA／「季後賽士官長」登場！巴特勒：勇士是大家都怕的球隊

勇士隊前鋒巴特勒（Jimmy Butler）即將迎來效力金州後的首次季後賽之旅，面對記者採訪時他語氣堅定，展現出十足信心，高喊「勇士是大家都害怕的球隊」。 「他們（勇士）永遠都是那支你必須擊敗的

NBA／火箭傳有意網羅杜蘭特 今夏是否出手將視季後賽戰況而定

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，休士頓火箭隊與杜蘭特（Kevin Durant）之間存在「雙向興趣」，若火箭在季後賽首輪止步，可能將目光轉向這位即將37歲的未來名人堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。