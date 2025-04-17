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NBA／嚴禁理由伯！ 鵜鶘新總管杜馬斯盼嚴守紀律、展現韌性

聯合新聞網／ 綜合報導
杜馬斯上任後發表對球隊的期許，希望鵜鶘球員們能嚴守紀律、不找藉口。 路透
杜馬斯上任後發表對球隊的期許，希望鵜鶘球員們能嚴守紀律、不找藉口。 路透

名人堂成員杜馬斯（Joe Dumars）確認接手鵜鶘隊總管，這是他自2014年離開活塞隊後再度擔任球隊總管。此前他在國王隊擔任策略長以及在NBA辦公室擔任營運副總裁時，都獲得了極高的聲譽，而他也在聲明中也承諾，將讓球迷為鵜鶘感到驕傲。

61歲的杜馬斯自1985年便在活塞打球，生涯14賽季全都待在活塞，也是1989年與1990年的冠軍陣容。而他自2000年至2014年擔任活塞總管，任職期間也組成名震一時的「活塞五虎」，打敗「湖人F4」拿下2004年的總冠軍。隨後在2019年至2022年擔任國王策略長，接著在2022年出任NBA聯盟籃球營運副總裁。

杜馬斯（右）當年選入、培養了不少鵜鶘主力，包含畢拉普斯（左）與「雙華勒斯」等人。 美聯社
杜馬斯（右）當年選入、培養了不少鵜鶘主力，包含畢拉普斯（左）與「雙華勒斯」等人。 美聯社

鵜鶘老闆班森（Gayle Benson）在聲明中表示：「我對杜馬斯過去的成就充滿敬意，我敬佩他的品格與領導力。他的人脈與領導特質，將對我們組織及爭冠目標產生深遠的影響。而杜馬斯也發表期許：「我的願景是打造一支紀律嚴明、有韌性、聰明且不找藉口的隊伍。」

杜馬斯過往擔任活塞總管時期的知名決策包括簽下畢拉普斯（Chauncey Billups）、組成R.華勒斯（Rasheed Wallace）和B.華勒斯（Ben Wallace）「雙華勒斯」，以及選進普林斯（Tayshaun Prince），成功帶領球隊從2001至2008年間連續7季取得至少50勝。

鵜鶘

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