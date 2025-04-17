NBA／火箭傳有意網羅杜蘭特 今夏是否出手將視季後賽戰況而定

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，休士頓火箭隊與杜蘭特（Kevin Durant）之間存在「雙向興趣」，若火箭在季後賽首輪止步，可能將目光轉向這位即將37歲的未來名人堂球星。

"If you lose early ... could [the Rockets] look at a guy like Kevin Durant? ... Monitor them." 😯 @ShamsCharania says KD and the Rockets have a "level of mutual interest" in working together 👀 pic.twitter.com/DmDStOsUIc — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2025年4月16日

火箭總管史東（Rafael Stone）先前已公開表示，球隊本季的方針是維持現有年輕核心陣容，賽季結束後再做評估。「我們喜歡目前的狀況。我們會持續培養這批球員，並希望今年這個團隊能達到最佳表現，然後再看下一步。」

不過火箭陣容中尚缺少明確的「關鍵時刻得分手」，若與勇士隊的季後賽系列賽結束後仍找不到答案，那麼杜蘭特將成為值得考慮的選項。

杜蘭特本季為太陽隊出賽62場，場均繳出26.6分、6籃板、4.2助攻與1.2阻攻，依然是聯盟最有效率的得分手之一。不過，他下季年薪高達5470萬美元，且符合延長兩年、總值1.22億美元的資格。

Kevin Durant this season | YEAR 17



26.6 PPG | 4.2 APG | 6.0 RPG | 1.2 BPG



52.7 FG% | 43.0 3PT% | 84 FT%



Highest PPG by anyone 36 yrs old in NBA history.



16th straight season avg over 25 ppg



Rate his season on a scale from 1-10 🤔 pic.twitter.com/y8SMSpiLJD — 𝘚𝘵𝘶𝘯𝘯𝘢☆ (@Stunna999_) 2025年4月13日

太陽隊若決定重建，預計會圍繞布克（Devin Booker）進行重組，火箭手握大量首輪選秀權與潛力新秀，被認為是太陽最具吸引力的交易對象。儘管包括熱火、灰狼、尼克與馬刺等隊也傳出有興趣，但從太陽補強角度來看，火箭可提供的回報最為理想。

太陽隊若決定重建，預計會圍繞布克進行重組。 法新社

不過對火箭而言，是否值得為即將37歲的杜蘭特付出高額薪資與年輕資產，仍是一大課題。若能在季後賽首輪擊敗勇士隊，球隊是否還會對杜蘭特保持同樣興趣也未可知。

可以確定的是，杜蘭特下季續留太陽的機率渺茫，而休士頓會否成為他的下一站，將隨季後賽進展與夏季交易市場而逐漸明朗。