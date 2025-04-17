NBA／勇士附加賽遭判兩次誤判 聯盟認裁判錯給球權與犯規

NBA公布勇士與灰熊的附加賽，比賽尾聲的吹判引發不少討論，聯盟天公布「最後兩分鐘報告」，確認裁判團在最後37秒內出現了兩次關鍵性的誤判。

首先報告指出，當比賽剩下37秒時，勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在籃下成功封阻小皮本（Scotty Pippen Jr），但裁判誤吹其個人犯規，讓皮本二世獲得兩次罰球機會，他最終兩罰中一，將比分追近至114比117。

One notable "incorrect" call from #Warriors-Grizzlies: NBA says Brandin Podziemski's blocked shot on Scotty Pippen Jr. should not have been a foul.



Also: NBA says ball should have been given to Memphis when Morant poked it loose from Curry with 7 seconds left and W's ahead by 1 https://t.co/qLEMc3NRKc — Ron Kroichick (@ronkroichick) 2025年4月16日

接著在比賽剩下7.3秒、勇士僅領先1分時，莫蘭特（Ja Morant）上前對柯瑞（Stephen Curry）進行抄球，造成球彈出界外。裁判將球權判給勇士，但聯盟指出，應判定最後碰球者為柯瑞，球權應屬灰熊。

A few missed calls in the last 2 minutes that benefited both teams. Notably for Memphis, Ja Morant poked the ball out of Steph Curry’s hand. According to L2M report, the ball went off Curry. If that was called correctly, Memphis would’ve got the ball down one with 7 seconds left https://t.co/NfDscRYccv — Damichael Cole (@DamichaelC) 2025年4月16日

不過，聯盟也確認一項裁判關鍵判決為正確。當比賽剩下5.4秒時，灰熊在119比116落後的情況下執行發球，但遭吹五秒違例，勇士藉此重新掌握球權，最終由柯瑞罰球鎖定勝局。

此外，報告還列出兩次漏判。第一是比賽剩下1分29秒時，格林（Draymond Green）對小皮本有犯規動作，裁判未吹。若當下犯規成立，將是格林第六犯犯滿。當然，他仍在58.6秒時犯滿畢業。

格林對小皮本有犯規動作裁判未吹。 路透社

另一漏判則出現在1分28秒時，灰熊中鋒周志豪（Zach Edey）於籃下補籃時觸碰籃框上方虛擬圓柱內的球，應被吹進攻干擾球，但裁判未予以判決，該球也讓灰熊將比分追至111比114。

勇士靠這場勝利取得西區第七種子，將於週日首輪對決主場作戰的休士頓火箭；而灰熊則將在週五與達拉斯獨行俠與沙加緬度國王之戰的勝方爭奪最後一張季後賽門票。