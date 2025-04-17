WNBA／陳凱玲金州女武神亮相 盼成為亞裔年輕世代榜樣

首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔女籃球星陳凱玲（KaitlynChen）今天正式在新球隊金州女武神亮相，她表示從小到大，在最高層級賽場很少看見亞裔球員，希望努力成為亞洲和台灣年輕世代學習的榜樣。

距離美國女子職籃（WNBA）選秀會結束不到48小時，陳凱玲和同樣入選金州女武神（Golden StateValkyries）的隊友塞勒斯（Shyanne Sellers）一同現身位於奧克蘭（Oakland）的訓練球場。甫踏入職籃舞台，2名新秀表示宛如瞬間走進大人的世界。

「這段時間我一直深呼吸，試著享受每一刻，因為這是人生中難得的一次經歷。」從幫助康乃狄克大學在全美大學體育聯盟（NCAA）勇奪校史第12座一級女籃冠軍，到投入選秀會，並在第3輪、總順位第30被金州女武神相中，陳凱玲說每一刻她都全力以赴。

父母皆為台灣移民，陳凱玲也是首名透過選秀進入WNBA殿堂的台裔球員。她接受中央社提問，談及這項成就時表示，「能夠站上這個舞台對我來說意義非凡。」

陳凱玲說，從小到大在最高層級賽場上，很少看見亞裔運動員的身影，「現在有機會成為年輕世代亞裔美國人，甚至所有亞洲人的榜樣，真的非常難得、也很有意義。」

她與出身舊金山灣區的台裔男籃球星林書豪背景相似，同樣寫下台裔球員在美國籃壇的重要篇章。林書豪16日接受台灣媒體訪問談及陳凱玲，表示她的故事「非常酷」。陳凱玲聽聞後也開心指出，將努力成為亞洲和台灣年輕人尊敬與學習的對象。

陳凱玲來自洛杉磯，過去就讀常春藤名校普林斯頓大學（Princeton University），後以研究生身分進入眾星雲集的康乃狄克大學（University of Connecticut）球隊，擔任先發後衛，平均每場送出3.4次助攻。儘管第3輪被選中，外界看好她進入開季名單。

陳凱玲也有信心，「我認為我有能力去適應並扮演球隊需要我擔任的任何角色。」

首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔女籃球星陳凱玲（左）與隊友塞勒斯（右）、球團總經理尼亞寧（中）一同現身位於奧克蘭（Oakland）的訓練球場。中央社

談到全新身分、以及與球隊的相處，陳凱玲表示身邊有很多值得學習的對象，「我現在就像一塊海綿，不斷吸收、學習每一件事。」她也不忘感謝康乃狄克大學給她的機會和歷練，「經歷那麼多壓力與期待，讓我真正在心理上準備好迎接這項挑戰。」

金州女武神球團總經理尼亞寧（Ohemaa Nyanin）被問及當初挑選陳凱玲和塞勒斯的想法時指出，她們非常有競爭力，不僅了解籃球，也清楚自己能帶來什麼樣的貢獻。

尼亞寧說，與陳凱玲談話，不需要問她是否已準備好，「因為從我們交談過程中，我就知道，她們已經在心理和身體上，為這項競爭激烈的訓練做足了準備。」

陳凱玲在正式對外亮相前於昨天晚間到舊金山大通中心（Chase Center）觀看美國職籃NBA金州勇士對曼菲斯灰熊的比賽；她興奮表示，球賽氣氛真的很棒，「我們非常期待在那裡創造佳績。」

金州女武神將於5月16日在大通中心主場開幕戰迎戰洛杉磯火花（Los Angeles Sparks）。