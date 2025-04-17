NBA／巴特勒、柯瑞轟75分 力保勇士搶進季後賽

美國職籃NBA附加賽昨點燃戰火，東、西區都是例行賽排名第7的隊伍拿下勝利，魔術隊以120比95輕取老鷹隊，勇士隊「士官長」巴特勒、當家球星柯瑞聯手轟下75分，驚險以121比116擊敗灰熊隊，雙雙搶進季後賽。

勇士過去兩度打附加賽，累積成績零勝3敗，今年例行賽最後1戰打到延長賽不敵快艇隊，錯過直接晉級季後賽的機會，昨天又浪費最多領先20分，第4節一度陷入兩分落後，但在巴特勒轟下38分、柯瑞包辦全隊最後10分領軍下，總算突破「附加賽魔咒」。

柯瑞帶著右手拇指傷勢出賽，三分球13投6中，全場攻下37分，第4節最後1分50秒和1分鐘連續飆進兩記關鍵三分彈，加上最後5秒4罰都把握，成為勇士奪勝功臣。

2月透過交易轉戰勇士的巴特勒，昨天也進入「季後賽模式」，上半場就攻進21分，全場得分是披上勇士戰袍後最高，讓格林大讚「他很不一樣」。

巴特勒曾兩度率熱火隊打進總冠軍賽，強調目標就是冠軍金盃，相信自己所屬球隊都有登頂機會，現在還有宛如「蝙蝠俠」的柯瑞當隊友，很樂意當副手，他說：「我扮演羅賓，他是我的蝙蝠俠。」

勇士多花1場附加賽拿到西區第7種子，將在季後賽首輪對決火箭隊，東區第7種子魔術挑戰尋求連霸的塞爾蒂克隊。