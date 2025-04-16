快訊

兔子誤闖引擎！美聯航班機起飛後引擎起火 159名乘客驚魂未定

「財務創傷」讓你擔心睡公園？全球經濟焦慮怎麼解

死亡連署案延燒！國民黨北市主委黃呂錦茹昨才說不會被嚇到 今被搜索約談

聽新聞
0:00 / 0:00

WNBA／陳凱玲選秀獲選 林書豪：會持續關注鼓勵

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台裔女籃好手陳凱玲（Kaitlyn Chen）昨天在WNBA選秀會上第三輪獲得金州女武神隊青睞，寫下女子台裔球員的新歷史 美聯社
台裔女籃好手陳凱玲（Kaitlyn Chen）昨天在WNBA選秀會上第三輪獲得金州女武神隊青睞，寫下女子台裔球員的新歷史 美聯社

台裔女籃好手陳凱玲（Kaitlyn Chen）昨天在WNBA選秀會上第三輪獲得金州女武神隊青睞，寫下女子台裔球員的新歷史，新北國王台裔後衛林書豪在今天與台北台新戰神之戰賽後坦言，自己曾透過網路與陳凱玲聯繫，並直言這個故事非常的酷，自己將會持續關注。

在今年幫助康乃狄克大學奪下NCAA冠軍後投入WNBA選秀會的陳凱玲，昨天在WNBA選秀會上獲得金州女武神的青睞，過去就曾在個人社群上分享過陳凱玲動態的林書豪，且與灣區有不少淵源的林書豪，在今天受訪時也坦言與她有保持聯繫，「我和她有聯絡過，不過沒有碰過面，我就是不斷鼓勵他。」

林書豪直言，陳凱玲的經歷非常具有意義，也能鼓勵下一代的球員，尤其在灣區有非常多的華人，她未來的總教練也有日裔血統，「這個故事非常酷，我會一直關注和支持她。」

林書豪（右）透露曾與陳凱玲聯繫，也會持續關注和支持她。圖／TPBL提供
林書豪（右）透露曾與陳凱玲聯繫，也會持續關注和支持她。圖／TPBL提供

WNBA 林書豪 陳凱玲

延伸閱讀

TPBL／莫爾曼狂飆6三分球、30分 戰神賞國王首度2連敗

TPBL／15投盡墨寫生涯最慘 林書豪：我不會低頭

TPBL／林書豪15投盡墨 雲豹斷國王8連勝

TPBL／林書豪奪三月MVP 特攻新洋將一加入就獲最佳外援

相關新聞

NBA／就是吃定你！ 赫洛飆38分熱火連3年附加賽淘汰公牛

過去兩年都在附加賽碰頭的公牛隊與熱火隊，今年再度以東區第9、10名的身分於附加賽交手，而過去兩年都順利勝出的熱火，今天再...

NBA／勇士破附加賽魔咒如釋重負 教頭：幾乎都在打生死戰

昨日勇士隊以121：116力克灰熊隊，擺脫附加賽，成功挺進季後賽，在比賽最後3.4秒，柯瑞（Stephen Curry）高舉雙臂，鼓動著全場球迷一同吶喊，賽後受訪時他不禁表示，取得季後賽門票對他來說如

NBA／「季後賽士官長」登場！巴特勒：勇士是大家都怕的球隊

勇士隊前鋒巴特勒（Jimmy Butler）即將迎來效力金州後的首次季後賽之旅，面對記者採訪時他語氣堅定，展現出十足信心，高喊「勇士是大家都害怕的球隊」。 「他們（勇士）永遠都是那支你必須擊敗的

NBA／吉迪直言公牛沒拿出實力 季後留人成球團大課題

儘管今年例行賽完成對戰熱火隊的3連勝橫掃，但公牛隊來到附加後賽仍是拿熱火絲毫沒有辦法，今天上半場打完就已經落後熱火24分...

NBA／火箭傳有意網羅杜蘭特 今夏是否出手將視季後賽戰況而定

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，休士頓火箭隊與杜蘭特（Kevin Durant）之間存在「雙向興趣」，若火箭在季後賽首輪止步，可能將目光轉向這位即將37歲的未來名人堂

WNBA／陳凱玲金州女武神亮相 盼成為亞裔年輕世代榜樣

首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔女籃球星陳凱玲（KaitlynChen）今天正式在新球隊金州女武神亮相，她表示從小到大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。