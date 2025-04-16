NBA／「季後賽吉米」助勇士奪第7種子 柯瑞：希望成為突破口

巴特勒（Jimmy Butler）每到季後賽就會提升檔次，今天再度證明「季後賽吉米（Playoff Jimmy）」的綽號並非浪得虛名，全場狂砍38分，幫助勇士隊在附加賽擊敗灰熊隊，搶下第7種子。

格林（Draymond Green）受訪時被問到季後賽吉米這個封號，他說，「可以明顯感受到那種完全不同的專注和強度。我是籃球迷，多年來在電視上看他比賽，現在能近距離看見，真的不一樣。有些NBA球員綽號是虛名，但那是真的，我很慶幸現在他是我們這邊的人。」

柯瑞（Stephen Curry）也提到巴特勒這個綽號，「關鍵時刻需要有人把球放進籃框，他他正是那個人。我們每個人都要做好本分，希望季後賽吉米會是我們的關鍵突破口。」

火箭是勇士季後賽首輪對手，屆時有布魯克斯（Dillon Brooks）和湯普森（Amen Thompson）等防守悍將對付巴特勒。對此巴特勒表示，「我們會回去討論戰術，看我在進攻端怎麼更有效發揮。我相信我能跟頂尖得分手一樣得分，我完全不在乎對手是誰。」