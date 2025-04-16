快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「季後賽吉米」助勇士奪第7種子 柯瑞：希望成為突破口

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(左)、柯瑞(右)。 歐新社
巴特勒(左)、柯瑞(右)。 歐新社

巴特勒（Jimmy Butler）每到季後賽就會提升檔次，今天再度證明「季後賽吉米（Playoff Jimmy）」的綽號並非浪得虛名，全場狂砍38分，幫助勇士隊在附加賽擊敗灰熊隊，搶下第7種子。

格林（Draymond Green）受訪時被問到季後賽吉米這個封號，他說，「可以明顯感受到那種完全不同的專注和強度。我是籃球迷，多年來在電視上看他比賽，現在能近距離看見，真的不一樣。有些NBA球員綽號是虛名，但那是真的，我很慶幸現在他是我們這邊的人。」

柯瑞（Stephen Curry）也提到巴特勒這個綽號，「關鍵時刻需要有人把球放進籃框，他他正是那個人。我們每個人都要做好本分，希望季後賽吉米會是我們的關鍵突破口。」

火箭是勇士季後賽首輪對手，屆時有布魯克斯（Dillon Brooks）和湯普森（Amen Thompson）等防守悍將對付巴特勒。對此巴特勒表示，「我們會回去討論戰術，看我在進攻端怎麼更有效發揮。我相信我能跟頂尖得分手一樣得分，我完全不在乎對手是誰。」

Draymond Green Jimmy Butler NBA附加賽 Stephen Curry 勇士

相關新聞

NBA／勇士搶下西區第7！巴特勒自稱羅賓：柯瑞是我的蝙蝠俠

勇士隊今天附加賽靠「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和柯瑞（Stephen Curry）合轟75分，驚險以12...

NBA／灰熊主帥解釋為何關鍵5秒違例 讓周志豪守巴特勒原因

灰熊隊今天與勇士隊進行附加賽，比賽尾聲艾爾達瑪（Santi Aldama）發球5秒違例，葬送追平機會，灰熊教頭伊薩洛（Tuomas Iisalo）受訪時做出解釋。 比賽最後5.4秒，灰熊以116

NBA／「季後賽吉米」助勇士奪第7種子 柯瑞：希望成為突破口

巴特勒（Jimmy Butler）每到季後賽就會提升檔次，今天再度證明「季後賽吉米（Playoff Jimmy）」的綽號並非浪得虛名，全場狂砍38分，幫助勇士隊在附加賽擊敗灰熊隊，搶下第7種子。

NBA／楊恩被吹出場！魔術附加賽大勝老鷹搶下第7種子

NBA附加賽今天點燃戰火，率先登場的東區對決，魔術隊在安東尼（Cole Anthony）板凳挺身而出下拉開領先，老鷹隊當...

NBA／交易唐西奇「不後悔」 獨行俠總管重申：防守贏冠軍

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）今年賽季發動驚天交易，將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送去湖人隊...

NBA／完成重返季後賽目標 勇士主帥： 我們有機會衝擊冠軍

美國職籃NBA金州勇士在球星柯瑞、巴特勒聯手攻下75分帶領下，在附加賽以121比116擊敗曼菲斯灰熊，獲得季後賽西區第7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。