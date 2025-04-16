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NBA／勇士搶下西區第7！巴特勒自稱羅賓：柯瑞是我的蝙蝠俠
勇士隊今天附加賽靠「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和柯瑞（Stephen Curry）合轟75分，驚險以121：116擊退灰熊隊，搶下西區第7種子，總算突破隊史附加賽零勝魔咒。
巴特勒上半場就攻下21分，化身「季後賽巴特勒」，下半場灰熊追上時也是他挺身而出，頻頻站上罰球線，減輕了柯瑞負擔，今天犯滿畢業的格林（Draymond Green）說，這就是巴特勒的價值，「他很不一樣。」
巴特勒今天攻下38分，7籃板和6助攻，柯瑞也轟下37分，包括第四節末連兩記關鍵三分彈和最後4罰，雙星以實際表現展現對勝利的渴望，巴特勒也直白說，自己目標就是贏下總冠軍，還有化身像是「蝙蝠俠」的柯瑞，加上有永不放棄的夥伴們，才能一起達成最後目標。
多打了一場搶下季後賽資格，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）說：「我們花了83場比賽，但我們走到想要的位置，回到季後賽，獲得一個機會。」
巴特勒自信說，自己所在的球隊都會有爭奪總冠軍的機會，「但我知道有柯瑞的隊伍也會有機會，我扮演羅賓，他是我的蝙蝠俠。」
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