快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／完成重返季後賽目標 勇士主帥： 我們有機會衝擊冠軍

中央社／ 台北16日電
勇士總教練柯爾。 美聯社
勇士總教練柯爾。 美聯社

勇士隊在球星柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）聯手攻下75分帶領下，在附加賽以121：116擊敗灰熊隊，獲得季後賽西區第7種子，首輪將迎戰火箭隊。

力拚季後賽西區第7種子席次，勇士今天在附加賽首輪於主場面對灰熊，即便帶著12分領先進入中場休息，不過易籃後遭到灰熊強勢反撲，雙方在第4節上演激戰，所幸勇士靠著柯瑞終場前1分鐘飆進三分球，加上灰熊出現關鍵5秒發球違例，最後如願以5分之差取得季後賽門票。

此役勇士當家球星柯瑞攻下37分，包含6記三分球，而巴特勒則砍進全場最高38分，外帶7籃板、6助攻、3抄截，兩人聯手幫助球隊取得關鍵勝利，讓巴特勒賽後接受媒體聯訪時直言，「我們有一個超級蝙蝠俠，那就是柯瑞，而我則是擔任羅賓角色。」

取得西區第7種子席次後，勇士將在季後賽首輪挑戰火箭，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）則提到，雖然多打了一場比賽，但已經完成重返季後賽的目標，「我覺得我們還是很有機會衝擊冠軍。」

另外，東區附加賽首輪由魔術隊主場面對老鷹隊，靠著替補上陣的安東尼（Cole Anthony）拿下全隊最高26分，搭配班凱羅（Paolo Banchero）挹注17分、9籃板、7助攻，魔術最後以120：95力退老鷹，確定取得東區第7種子，季後賽首輪將挑戰衛冕軍塞爾蒂克隊。

NBA附加賽 勇士 灰熊

延伸閱讀

NBA／灰熊主帥解釋為何關鍵5秒違例 讓周志豪守巴特勒原因

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

NBA／勇士明與灰熊打附加賽 柯瑞、巴特勒和格林都能上場

NBA／巴特勒24分輕取拓荒者 勇士力保西區第6名

相關新聞

NBA／勇士搶下西區第7！巴特勒自稱羅賓：柯瑞是我的蝙蝠俠

勇士隊今天附加賽靠「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和柯瑞（Stephen Curry）合轟75分，驚險以12...

NBA／灰熊主帥解釋為何關鍵5秒違例 讓周志豪守巴特勒原因

灰熊隊今天與勇士隊進行附加賽，比賽尾聲艾爾達瑪（Santi Aldama）發球5秒違例，葬送追平機會，灰熊教頭伊薩洛（Tuomas Iisalo）受訪時做出解釋。 比賽最後5.4秒，灰熊以116

NBA／「季後賽吉米」助勇士奪第7種子 柯瑞：希望成為突破口

巴特勒（Jimmy Butler）每到季後賽就會提升檔次，今天再度證明「季後賽吉米（Playoff Jimmy）」的綽號並非浪得虛名，全場狂砍38分，幫助勇士隊在附加賽擊敗灰熊隊，搶下第7種子。

NBA／楊恩被吹出場！魔術附加賽大勝老鷹搶下第7種子

NBA附加賽今天點燃戰火，率先登場的東區對決，魔術隊在安東尼（Cole Anthony）板凳挺身而出下拉開領先，老鷹隊當...

NBA／交易唐西奇「不後悔」 獨行俠總管重申：防守贏冠軍

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）今年賽季發動驚天交易，將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送去湖人隊...

NBA／完成重返季後賽目標 勇士主帥： 我們有機會衝擊冠軍

美國職籃NBA金州勇士在球星柯瑞、巴特勒聯手攻下75分帶領下，在附加賽以121比116擊敗曼菲斯灰熊，獲得季後賽西區第7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。