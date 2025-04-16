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NBA／灰熊主帥解釋為何關鍵5秒違例 讓周志豪守巴特勒原因
灰熊隊今天與勇士隊進行附加賽，比賽尾聲艾爾達瑪（Santi Aldama）發球5秒違例，葬送追平機會，灰熊教頭伊薩洛（Tuomas Iisalo）受訪時做出解釋。
比賽最後5.4秒，灰熊以116：119落後，伊薩洛喊出暫停設計戰術，沒想到竟發生離譜的發球5秒違例。對此，伊薩洛表示，「那次5秒違例戰術設計中，貝恩（Desmond Bane）是第一選擇。當時有極短的時間能把球傳給他，但他們猶豫了，就在那個瞬間，勇士已迅速補位，封鎖第2和第3選擇。」
艾爾達瑪則表示，「當時沒看到任何隊友有空檔，那5秒感覺過特別快。」
本場比賽灰熊中鋒周志豪（Zach Edey）上場33分鐘，拿下14分17籃板，但籃下進攻效率不佳，11投僅4中，攻守兩端表現都受到球迷質疑。伊薩洛提到，讓周志豪防守巴特勒（Jimmy Butler），是因為巴特勒擅長製造犯規，想避免主將傑克森（Jaren Jackson Jr.）陷入犯規麻煩，且巴特勒的三分跳投能力沒有威脅性。
不過巴特勒讓伊薩洛的計畫徹底失敗，巴特勒全場20投12中，其中三分球4中2，罰球18中12，豪取38分7籃板6助攻3抄截的豪華數據。
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