快訊

民進黨爆發共諜案…賴清德嚴厲譴責 3作法要求綠公職

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

陸貨進美到底要繳多少稅？紐時解析245%「非全面關稅」 具體商品試算

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／灰熊主帥解釋為何關鍵5秒違例 讓周志豪守巴特勒原因

聯合新聞網／ 綜合報導
周志豪(左)防守巴特勒(右)。 美聯社
周志豪(左)防守巴特勒(右)。 美聯社

灰熊隊今天與勇士隊進行附加賽，比賽尾聲艾爾達瑪（Santi Aldama）發球5秒違例，葬送追平機會，灰熊教頭伊薩洛（Tuomas Iisalo）受訪時做出解釋。

比賽最後5.4秒，灰熊以116：119落後，伊薩洛喊出暫停設計戰術，沒想到竟發生離譜的發球5秒違例。對此，伊薩洛表示，「那次5秒違例戰術設計中，貝恩（Desmond Bane）是第一選擇。當時有極短的時間能把球傳給他，但他們猶豫了，就在那個瞬間，勇士已迅速補位，封鎖第2和第3選擇。」

艾爾達瑪則表示，「當時沒看到任何隊友有空檔，那5秒感覺過特別快。」

本場比賽灰熊中鋒周志豪（Zach Edey）上場33分鐘，拿下14分17籃板，但籃下進攻效率不佳，11投僅4中，攻守兩端表現都受到球迷質疑。伊薩洛提到，讓周志豪防守巴特勒（Jimmy Butler），是因為巴特勒擅長製造犯規，想避免主將傑克森（Jaren Jackson Jr.）陷入犯規麻煩，且巴特勒的三分跳投能力沒有威脅性。

不過巴特勒讓伊薩洛的計畫徹底失敗，巴特勒全場20投12中，其中三分球4中2，罰球18中12，豪取38分7籃板6助攻3抄截的豪華數據。

Jimmy Butler NBA附加賽 勇士 灰熊

相關新聞

NBA／勇士搶下西區第7！巴特勒自稱羅賓：柯瑞是我的蝙蝠俠

勇士隊今天附加賽靠「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和柯瑞（Stephen Curry）合轟75分，驚險以12...

NBA／灰熊主帥解釋為何關鍵5秒違例 讓周志豪守巴特勒原因

灰熊隊今天與勇士隊進行附加賽，比賽尾聲艾爾達瑪（Santi Aldama）發球5秒違例，葬送追平機會，灰熊教頭伊薩洛（Tuomas Iisalo）受訪時做出解釋。 比賽最後5.4秒，灰熊以116

NBA／楊恩被吹出場！魔術附加賽大勝老鷹搶下第7種子

NBA附加賽今天點燃戰火，率先登場的東區對決，魔術隊在安東尼（Cole Anthony）板凳挺身而出下拉開領先，老鷹隊當...

NBA／交易唐西奇「不後悔」 獨行俠總管重申：防守贏冠軍

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）今年賽季發動驚天交易，將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送去湖人隊...

NBA／名人堂杜馬斯接任鵜鶘總管 將與威廉森展開談話

根據ESPN報導，名人堂成員杜馬斯（Joe Dumars）即將接替手葛里芬（David Griffin），成為鵜鶘隊新任總管。過往他曾在活塞隊擔任過相同職位，2003奪下年度最佳總管，目前也是NBA籃

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

例行賽最終戰錯過直接晉級季後賽機會，勇士隊今天附加賽首戰碰灰熊隊浪費最多20分領先，第四節一度2分落後，但當家球星柯瑞（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。