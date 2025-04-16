NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

例行賽最終戰錯過直接晉級季後賽機會，勇士隊今天附加賽首戰碰灰熊隊浪費最多20分領先，第四節一度2分落後，但當家球星柯瑞（Stephen Curry）節末連飆2枚三分彈加上最後5秒4罰俱中，個人包辦勇士最後10分、全場轟下37分，和攻下38分的巴特勒（Jimmy Butler）聯手助隊以121：116擊敗灰熊，搶下西區第7種子。

灰熊打出11：2的開節攻勢，不過勇士有「士官長」巴特勒連罰帶頭連拿4分、柯瑞空手切禁區拿分，加上小裴頓（Gary Payton II）和波斯特（Quinten Post）外線開火，讓勇士打出一波20：5的逆轉攻勢；節末巴特勒和波斯特追加外線，巴特勒再完成「3分打」，讓勇士最多取得31：18領先；灰熊靠肯納德（Luke Kennard）飆進壓哨三分彈，首節打完將差距縮小到25：31。

第二節巴特勒仍打得強勢，柯瑞第一顆三分球也開張，穆迪（Moses Moody）7分36秒追加爆扣，勇士一波20：10的開節攻勢讓灰熊喊出暫停，恢復比賽後柯瑞6分53秒完成4分打，讓勇士領先擴大到55：35；灰熊在莫蘭特（Ja Morant）領軍下打出16：3的反撲攻勢，半場打完將差距縮小到55：67。

巴特勒上半場已經攻下21分，柯瑞15分，灰熊以莫蘭特15分最高。

灰熊第三節在貝恩（Desmond Bane）三分球、「3分打」帶出17：9攻勢，比分追到72：76，4分25秒莫蘭特底線中距離跳投得手更將差距縮小到80：82，但他落地後右腳踝扭傷，雖能上場執行罰球，讓灰熊追到81：82，罰球後仍退場。

勇士三節打完雖仍握有94：91領先，但灰熊第四節先有貝恩投進追平三分球，庫查爾（John Konchar）更打進超前球；勇士靠魯尼（Kevon Looney）打進追平，波斯特再幫勇士超前，不過莫蘭特回到球場也進球，傑克森（Jaren Jackson Jr.）更加碼超前三分彈。

勇士靠巴特勒2罰、柯瑞打進回到104：101領先，柯瑞1分50秒和最後1分鐘又連飆進2枚三分球，讓勇士領先擴大到117：111，不過勇士接連犯規讓灰熊6罰中5，最後14秒回到1分差。

最後5.4秒，柯瑞2罰俱中，勇士取得119：116領先，灰熊有機會的追平一擊又出現5秒發球違例，3.4秒柯瑞再上罰球線，2罰俱中下以121：116辛苦留下勝利。

巴特勒今天攻下勇士最高38分，帶著手傷上陣的柯瑞投進6記三分彈、13罰俱中攻下36分，兩人聯手率勇士打破隊史附加賽零勝魔咒，搶下西區第7種子，季後賽首輪將對決第2種子火箭隊。

灰熊以貝恩30分最高，莫蘭特22分。