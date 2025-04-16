NBA／名人堂杜馬斯接任鵜鶘總管 將與威廉森展開談話

根據ESPN報導，名人堂成員杜馬斯（Joe Dumars）即將接替手葛里芬（David Griffin），成為鵜鶘隊新任總管。過往他曾在活塞隊擔任過相同職位，2003奪下年度最佳總管，目前也是NBA籃球運營主管。

杜馬斯2000年至2014年擔任活塞總管，打造出2004年奪冠的活塞隊。他的的知名決策包括簽下畢拉普斯（Chauncey Billups）、組成R.華勒斯（Rasheed Wallace）和B.華勒斯（Ben Wallace）「雙華勒斯」，以及選進普林斯（Tayshaun Prince），成功帶領球隊從2001至2008年間連續7季取得至少50勝。

杜馬斯也有豐富的聯盟事務經驗，他曾在2019年至2022年擔任國王隊策略長，並自2022年起出任NBA聯盟籃球營運副總裁。作為一名球員，自1985年被選中後整個14年職業生涯都效力於活塞，並在1989與1990年幫助球隊拿下總冠軍。

鵜鶘預計在杜馬斯上任後，與明星前鋒威廉森（Zion Williamson）的未來進行深入對話。這位2019年選秀狀元出賽數不多，並因傷錯過2022與2024年季後賽，始終未能一圓季後賽初登場夢，球隊急需藉由杜馬斯的經驗與眼光重塑陣容、重返競爭行列。