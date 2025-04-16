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NBA／預測湖人冠軍賽退騎士奪冠 霍華德直言不放棄復出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
霍華德。 法新社
霍華德。 法新社

在唐西奇（Luka Doncic）季中加入激盪出良好化學效應後，湖人隊今年以西區第3名姿態挺進到季後賽，並將在首輪遭遇灰狼隊，今年將正式踏入名人堂的湖人冠軍中鋒「魔獸」霍華德Dwight Howard）今天表示，相當看好湖人能在今年再度高捧金盃。

曾在2020年與詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）攜手為湖人拿下隊史第17座冠軍的霍華德，儘管遲遲未宣佈退休，不過今年他正式通過名人堂最終輪票選，將與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）於9月入主名人堂。

儘管已經成為「傳奇」的一員，但霍華德表示，還沒有放棄任何回到NBA的可能性，尤其是樂於披上前東家湖人戰袍，與唐西奇攜手合作，「對手將會很難阻擋我和唐西奇的擋拆配合，我們將變得很致命，對手唯一能做的就是讓我吞下技術犯規，但我的掩護將會非常到位。這或許很瘋狂，但我希望能成為史上首位現役的名人堂兼NBA球員。」

霍華德也談到今年湖人在唐西奇加入後產生的良好化學效應，認為很有機會捧起暌違5年的冠軍金盃，「我很喜歡現在湖人的表現，瑞迪克（JJ Redick）整個賽季都保持專注，不讓任何事情影響到他，唐西奇的加盟讓他們更上一層樓，我認為他們在季後賽會走得很遠，也沒有多少球隊能夠擊敗他們，現在的湖人讓人感到害怕，尤其詹姆斯只要保持健康，我覺得今年湖人將會奪冠，我預測冠軍賽將由湖人出戰騎士。」

Dwight Howard 湖人 霍華德 騎士

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