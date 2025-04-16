NBA／本季入場人數歷史第2！公牛人氣居冠、快艇敬陪末座

儘管本賽季NBA電視收視率下滑，但進場看球觀眾人數仍維持住，根據《Sports Business Journal》報導，本季例行賽平均入場人數為1萬8147人，為NBA史上第2高紀錄，僅次2023-24賽季。

上季場均入場人數為1萬8322人，為史上最高，今年相差不大。此外，這是NBA史上第2次例行賽總觀眾人數突破2230萬人，上一次達成此紀錄同樣發生在上賽季，總入場人數約為2253萬人。

快艇主場。 法新社

公牛隊雖然以39勝43敗的戰績排在東區第9，仍以場均2萬138人登上所有球隊入場人數之首。獨行俠隊以場均2萬79人排第2，76人隊則以1萬9844人排第3，至於快艇隊則敬陪末座，場均為1萬6566人。

值得一提的是，快艇入場人數降幅最大，本季從先前可容納2萬人的「Crypto.com體育館」更換為可容納1萬8千人的新主場「Intuit Dome」，原先快艇在前者的場均有1萬8946人，本季下滑至1萬6566人，跌幅達12.6%。