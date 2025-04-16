NBA／比爾被要求模仿他打球 哈勒戴：他已是最佳得分手

太陽在昨天宣布開除總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer），不少與布丹霍澤有關的爭議事件也浮上檯面，包括要求當家射手比爾（Bradley Beal）模仿哈勒戴（Jrue Holiday）打球引發比爾不滿，而今天哈勒戴在被問及此事時也為比爾緩頰，強調兩人本來就是不同類型的球員，且比爾已經是聯盟頂尖的得分手。

太陽本賽季在無緣附加賽與季後賽後，昨天宣布開除總教練布丹霍澤，成為球隊近3年第3位丟了飯碗的總教練，就在布丹霍澤走人後，昨天也傳出當家射手比爾在本季一度被布丹霍澤要求模仿塞爾蒂克哈勒戴（Jrue Holiday）打球，引發比爾的不滿，「別這樣不尊重我，別告訴我要像其他球員一樣打球。」

塞爾蒂克隊後衛哈勒戴。 路透

而今天哈勒戴在被問及此事時，除了困惑為何自己會被捲入這個話題中外，也不忘為比爾緩頰，「我認為我沒什麼好說，因為這是我第一次聽說這件事，我跟比爾是完全不同類型的球員，我不知道布丹霍澤這樣說是什麼意思，但比爾已經是聯盟最頂尖的得分好手，只是他今年狀態可能不太好，但我們兩個狀況確實是完全不同。」

哈勒戴坦言，過去兩年比爾在太陽可能不太順遂，處境充滿挑戰，「他離開了他原本的球隊，然後經歷了一切，這狀況是很艱難的，我只是不懂為什麼人們要把我牽扯進去，我只想要做好自己，來到這裡並盡可能的贏得更多戒指。」