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NBA／模擬戰英格斯扮唐西奇 灰狼教頭：很難面面俱到

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(右)。 美聯社
唐西奇(右)。 美聯社

NBA附加賽在今天點燃戰火，至於季後賽首輪則將於20日正式開打，其中12支直接晉級季後賽的球隊除了利用時間休養外，也針對首輪對手展開模擬訓練，其中將在首輪遭遇湖人灰狼，總教練芬奇（Chris Finch）就透露，自己在模擬賽中要求英格斯（Joe Ingles）扮演唐西奇（Luka Doncic）的角色。

在賽季末段的卡位戰中躋身西區第6名晉級到季後賽的灰狼，首輪賽事將碰上西區第3名的湖人，雖然雙方本賽季4度碰頭戰成2：2的平手局面，不過灰狼贏下的2場比賽都是在去年12月，也就是唐西奇尚未改披紫金戰袍前。

而雙方本季最後一次對決則是在2月底灰狼作客湖人主場的賽事中，也是唐西奇披上湖人戰袍後的第3次出賽，在該場比賽他攻下21分外帶13籃板，幫助湖人最終以9分差距帶走勝利。

對於去年西區冠軍賽灰狼就是敗在唐西奇領軍的獨行俠手中，灰狼教頭芬奇也深知，唐西奇將是他們必須嚴加看防與研究的目標，「顯然這是一支非常優秀的球隊，與我們在本賽季大部分時間面對的那支球隊已經有很大不同，這有點像是我們去年對達拉斯的系列賽，在那之前我們幾乎沒有碰過完整陣容的獨行俠。」

芬奇也透露，今年球隊也透過去年他們對戰金塊時由加薩（Luka Garza）模擬約柯奇（Nikola Jokic）的方式，由英格斯來假扮唐西奇來進行模擬訓練，「我們的模擬隊伍已經做好準備，雖然很難模仿的面面俱到，但英格斯能夠做到唐西奇的一些技巧，也有差不多的身形、球商，不過這肯定還是很難模仿的，尤其他身邊還有詹姆斯（LeBron James）那些球員。」

儘管在本季季前將球隊一哥唐斯（Karl-Anthony Towns）交易出去，讓灰狼開季一度打得跌跌撞撞，不過在季末21場比賽拿下17勝的表現，也讓灰狼後衛康利（Mike Conley）直言充滿信心，「我們的氣勢非常強，並期待能夠在一年最重要的時段拿出最佳表現，如今我們也做到了，我們始終抱持著務實的態度，在攻守兩端投入大量精力，並且取得彼此信任，在這點上我們做得更好了。」

Luka Doncic 湖人 灰狼

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