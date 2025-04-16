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NBA／里拉德血栓狀況好轉 仍趕不上季後賽第一戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
公鹿隊當家後衛里拉德。 法新社
公鹿隊當家後衛里拉德。 法新社

公鹿隊當家後衛里拉德（Damian Lillard）因右小腿深層靜脈血栓，台灣時間3月19日後就再沒出賽紀錄，季後賽第一戰也將缺席，沒能助隊迎戰溜馬隊。

打下東區第5的公鹿，台灣時間周日將開啟和溜馬的系列賽，公鹿今天公告里拉德的血栓狀況已有「明顯改善」，9度入選全明星賽的後場球星將開始增加場上活動，但仍沒給出確切的回歸時間表。

34歲的里拉德是上月底被診斷出右小腿深層靜脈血栓，球團當時宣布里拉德「無限期缺陣」，不過醫生檢查後認為里拉德狀況有好轉。公鹿總管霍斯特（Jon Horst）最新聲明中提到，里拉德最新的檢查報告顯示傷勢有明顯進步，使他可以參與籃球活動。

「里拉德的健康仍是我們的首要考量，我們會遵守嚴格規程並持續這樣做，我們也為里拉德康復的正面消息感到高興。」霍斯特說。

里拉德何時能回歸仍是未知數，霍斯特強調要確認後場球星「夠安全」才會回歸；公鹿教頭瑞佛斯（Doc Rivers）月初曾提到，樂觀看待里拉德回到陣中，但團隊也必須有里拉德賽季提前結束的準備。

本季里拉德場均表現是24.9分、7.1助攻，在他缺席的例行賽最後14場中，球隊打出10勝4敗成績，且以一波8連勝為例行賽劃下句點。

瑞佛斯今天表示，上月因右手拇指韌帶撕裂成傷兵的替補中鋒辛姆斯（Jericho Sims），季後賽可以回歸，為公鹿禁區增添戰力。

Damian Lillard 公鹿 溜馬

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