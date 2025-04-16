快訊

卸任後首發表演說 拜登：川普執政不到百日 大傷美國

NBA／交易唐西奇「不後悔」 獨行俠總管重申：防守贏冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）今年賽季發動驚天交易，將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送去湖人隊，儘管被球迷罵翻，他仍強調「防守贏得冠軍」的信念，不後悔將這筆轟動全球的交易案。

哈里森和球隊執行長威爾茲（Rick Welts）美國時間周二早上和媒體進行1小時左右的訪談，主要討論用26歲的唐西奇幻來32歲的戴維斯（Anthony Davis），哈里森重申說：「對這筆交易不後悔。」

哈里森表示，自己工作就是為獨行俠做出最好的事情，且要考量到球隊未來發展，「我做出的有些決定不會那麼受歡迎，這是我的工作，我必須堅持下去。」

唐西奇上季率獨行俠打進總冠軍賽，不到幾個月就成交易案主角，讓哈里森成為眾矢之的，球迷不斷高喊要球團炒掉他，不過他提到自己到獨行俠後的各種交易案，包括把厄文（Kyrie Irving）、葛佛（Daniel Gafford）和華盛頓（P.J. Washington），都不被認為是好交易，但隨著時間演進，這幾筆交易都獲得認可。

「所以我相信很多時候交易需要些時間，但就想我所說，我們的理念是防守贏得冠軍，我們的根基就是防守，這筆交易鞏固了我們的信念。」哈里森說。

獨行俠本季例行賽以39勝42敗作收，排名西區第10，「吊車尾」取得附加賽資格，台灣時間明天早上10點將和排名第9的國王隊交手，勝家才有機會爭奪西區最後一張季後賽門票；唐西奇新東家湖人則是取得西區第3，季後賽第一輪將交手灰狼隊。

延伸閱讀

NBA／里夫斯自信喊「湖人總冠軍」唐西奇認同：我們很難輸

唐西奇重返獨行俠啟示錄 湖人奪冠之路正要開始！

NBA／賽後與AD、獨行俠球員擁抱 唐西奇：那些人都是我兄弟

NBA／唐西奇首度回獨行俠主場眼眶含淚 砍45分率湖人鎖定季後賽

相關新聞

NBA／連3年奪下籃板王 沙波尼斯比肩名人堂傳奇球星

沙加緬度國王隊中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）本季再度打出穩定高效的表現，繳出場均19.1分13.9籃板6助攻的全能數據，這讓他連續3季奪下聯盟籃板王。同時他也完成全聯盟最多的61次雙

NBA／血栓賽季報銷只是「小挫折」 溫班亞瑪期待滿血回歸

上季奪下年度新人，馬刺隊長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今年首度入選明星賽，球隊還交易來福克斯（De'...

NBA／重申聯盟該縮減場次 勇士主帥：球員體能負擔比以前更重

過往曾呼籲希望聯盟減少例行賽場次的勇士主帥柯爾（Steve Kerr），近日接受採訪時又再度重申這個看法，認為例行賽的場次應該減少，還強調自己甚至親自致信給聯盟總裁席佛（Adam Silver），希望

NBA／交易唐西奇「不後悔」 獨行俠總管重申：防守贏冠軍

獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）今年賽季發動驚天交易，將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送去湖人隊...

NBA／大讚湖人里夫斯球風有魅力 皮爾斯：就像NBA小賈斯汀

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）本季表現大幅躍進，成為繼詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）之後，球隊第三得分點，甚至被許多球評認為是全聯盟最出色的第三進攻

WNBA／女性運動員遭跟騷日益嚴重 總裁推打擊仇恨計畫

隨著女子運動賽事人氣飆升，運動員反更易受傷害，美國女子職籃WNBA總裁恩格爾伯特今天宣布一項確保球員安全的新計畫，打擊網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。