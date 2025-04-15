NBA／連3年奪下籃板王 沙波尼斯比肩名人堂傳奇球星

沙加緬度國王隊中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）本季再度打出穩定高效的表現，繳出場均19.1分13.9籃板6助攻的全能數據，這讓他連續3季奪下聯盟籃板王。同時他也完成全聯盟最多的61次雙十，10次大三元則並列第4。

根據統計，歷史上共有6名球員曾經達成籃板王3連霸，分別是張伯倫（Wilt Chamberlain）、羅德曼（Dennis Rodman）、摩西馬龍（Moses Malone）、賈奈特（Kevin Garnett）、霍華德（Dwight Howard）、佐蒙德（Andre Drummond）。如今沙波尼斯正式加入了這個俱樂部。值得一提的是，除了現役的佐蒙德外，其他5人皆已進入籃球名人堂。

對此，沙波尼斯驚訝地說：「我不知道他們全都是名人堂球員。這真的很酷、也很令人興奮。當然，能被和這些傳奇名字放在一起，是一種榮譽。不過我還是會專注於比賽，盡我所能幫助球隊贏球。」

此外，沙波尼斯同時也有機會連續3年入選年度最佳陣容，今年賽季僅有約柯奇、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、泰托姆（Jayson Tatum）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）等少數球星可望達成。像是唐西奇（Luka Doncic）就因出賽場次低於門檻，將中斷連5季入選的紀錄。

「能夠被列為當季15位最佳球員之一，那將是莫大的榮譽，」沙波尼斯表示。「我從沒想過有天能做到這樣的事，更別說還背負著父親的姓氏與傳承，真的很不可思議。」

對於自己總被拿來與偉大的父親相比，沙波尼斯坦然以對。「很多人說這會是一種壓力，甚至可能會拖累我。但對我來說，這反而成了激勵我的力量。越多比較，越多人在場邊講話，我越想證明自己。我為這個姓氏感到驕傲，也感謝它幫助我走到今天。」

本季國王經歷換帥風波，由克里斯提（Doug Christie）接替布朗（Mike Brown），也透過多筆交易送走主力後衛福克斯（De'Aaron Fox）並換來拉文（Zach LaVine）。如今以西區第9名的身分將在附加賽進行生死戰，需要先擊退獨行俠才有資格爭取最後的老8門票。

沙波尼斯表示，自己對球隊仍抱持信心。「我很開心待在沙加緬度。夏天我住在納帕，我愛這裡的球迷，也喜歡為這座城市打球。只是我們希望能表現得更好，回報這裡的人們。」