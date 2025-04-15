NBA／大讚湖人里夫斯球風有魅力 皮爾斯：就像NBA小賈斯汀
湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）本季表現大幅躍進，成為繼詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）之後，球隊第三得分點，甚至被許多球評認為是全聯盟最出色的第三進攻選擇之一。
近日，NBA傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）在最新一集的Podcast節目中大讚里夫斯，稱他的球風擁有獨特的魅力與自信。
「他就像是全新版本的湯普森（Klay Thompson），只不過多了一些組織能力，也更有個人魅力。他根本是NBA的小賈斯汀（Justin Bieber）。」皮爾斯表示。
共同主持節目的賈奈特（Kevin Garnett）更直言：「里夫斯打球的時候，根本就帶著『黑人球員的能量』。真的，我不是開玩笑。」
賈奈特進一步提到，他認為里夫斯本季理應進入年度最佳進步球員獎項的討論行列，與活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）並駕齊驅。
現年26歲的里夫斯，在2021年選秀會落選之後靠著不斷努力打出一片天，本季更繳出場均20.2分、4.5籃板、5.8助攻的全能成績，成為湖人隊爭冠路上不可或缺的重要戰力。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言