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NBA／大讚湖人里夫斯球風有魅力 皮爾斯：就像NBA小賈斯汀

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里夫斯是湖人重要的第三進攻點。 法新社
里夫斯是湖人重要的第三進攻點。 法新社

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）本季表現大幅躍進，成為繼詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）之後，球隊第三得分點，甚至被許多球評認為是全聯盟最出色的第三進攻選擇之一。

近日，NBA傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）在最新一集的Podcast節目中大讚里夫斯，稱他的球風擁有獨特的魅力與自信。

「他就像是全新版本的湯普森（Klay Thompson），只不過多了一些組織能力，也更有個人魅力。他根本是NBA的小賈斯汀（Justin Bieber）。」皮爾斯表示。

共同主持節目的賈奈特（Kevin Garnett）更直言：「里夫斯打球的時候，根本就帶著『黑人球員的能量』。真的，我不是開玩笑。」

賈奈特進一步提到，他認為里夫斯本季理應進入年度最佳進步球員獎項的討論行列，與活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）並駕齊驅。

現年26歲的里夫斯，在2021年選秀會落選之後靠著不斷努力打出一片天，本季更繳出場均20.2分、4.5籃板、5.8助攻的全能成績，成為湖人隊爭冠路上不可或缺的重要戰力。

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