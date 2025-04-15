NBA／大讚湖人里夫斯球風有魅力 皮爾斯：就像NBA小賈斯汀

湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）本季表現大幅躍進，成為繼詹姆斯（LeBron James）和唐西奇（Luka Doncic）之後，球隊第三得分點，甚至被許多球評認為是全聯盟最出色的第三進攻選擇之一。

近日，NBA傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）在最新一集的Podcast節目中大讚里夫斯，稱他的球風擁有獨特的魅力與自信。

「他就像是全新版本的湯普森（Klay Thompson），只不過多了一些組織能力，也更有個人魅力。他根本是NBA的小賈斯汀（Justin Bieber）。」皮爾斯表示。

Austin Reaves is exactly what the Mavs are missing. He could’ve held it down while Kyrie recovered from his injury. Anthony Davis is a really good player. But just dumping the ball to him in the post won’t cut it.



pic.twitter.com/zkxKRPN75W — Glen (@Glenjr1988) 2025年4月7日

共同主持節目的賈奈特（Kevin Garnett）更直言：「里夫斯打球的時候，根本就帶著『黑人球員的能量』。真的，我不是開玩笑。」

賈奈特進一步提到，他認為里夫斯本季理應進入年度最佳進步球員獎項的討論行列，與活塞當家少主康寧漢（Cade Cunningham）並駕齊驅。

現年26歲的里夫斯，在2021年選秀會落選之後靠著不斷努力打出一片天，本季更繳出場均20.2分、4.5籃板、5.8助攻的全能成績，成為湖人隊爭冠路上不可或缺的重要戰力。