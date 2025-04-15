WNBA／女性運動員遭跟騷日益嚴重 總裁推打擊仇恨計畫

隨著女子運動賽事人氣飆升，運動員反更易受傷害，美國女子職籃WNBA總裁恩格爾伯特今天宣布一項確保球員安全的新計畫，打擊網路仇恨與現實世界的尖酸言論。

去年WNBA印第安納狂熱隊（Indiana Fever）新秀克拉克（Caitlin Clark）人氣高漲，與她在同批選秀會選入的球員也大受歡迎，為聯盟吸引可觀新球迷，除了讓比賽收視率顯著上揚外，進場觀眾也激增。

但球員也表明，名氣帶來更多種族和性別歧視，去年她們要求聯盟針對相關議題採取更多行動。

路透社報導，今天WNBA紐約選秀會前，恩格爾伯特（Cathy Engelbert）透露聯盟組織一個休賽季專案小組來解決問題，建立多方面作法，以打擊仇恨與尖酸言論。

她表示：「（該措施）將包括第一：以先進科技解決方案監測社群媒體以及其他數位平台，以檢測和監控留言與威脅。第二，加強我們在所有WNBA平台（包括球場內）的行為標準。」

「另外，聯盟與各球隊會加強安全措施，也會持續配置專業的心理健康臨床醫師服務。」

隨著女子運動賽事人氣水漲船高，媒體曝光度不斷增加，跟蹤、威脅、騷擾成為令人苦惱的副作用，如2021年美國網球公開賽冠軍拉杜卡努（EmmaRaducanu）在今年杜拜網球錦標賽就發現一名跟蹤者。

另外，印第安納州印第安納波利斯（Indianapolis）警方今年稍早以跟蹤罪名，逮捕涉嫌傳送威脅及性暴力訊息給克拉克的一名德州男子。