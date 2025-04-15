快訊

女乘客「太悶了」強開飛機逃生門 濟州機場航班急煞嚇壞202人

超過80病人幾乎領嘸診察費？醫嘆「看門診像做功德」…台大醫院回應了

桃園化工廠氣體外洩竄濃煙 廠內員工急疏散…消防持續灑水

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／血栓賽季報銷只是「小挫折」 溫班亞瑪期待滿血回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬刺隊長人溫班亞瑪。 路透
馬刺隊長人溫班亞瑪。 路透

上季奪下年度新人，馬刺隊長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今年首度入選明星賽，球隊還交易來福克斯（De'Aaron Fox）當隊友，不料第2個賽季卻因右肩深層靜脈血栓提前報銷，無緣角逐年度最佳防守球員，他正向說，準備好強勢回歸。

2月底賽季報銷後，溫班亞瑪近日首度受訪時表示，已經準備好之後回歸賽場，他說：「我不會多談這個，因為我還有事情要做，但我很渴望，我也會做好準備。」

溫班亞瑪本季繳出24.3分、11籃板和3.8阻攻表現，原本是年度防守球員熱門，也有極高機會進入年度陣容，但本季只出賽46場，沒能達到年度個人獎項的出賽門檻65場，儘管如此，他本季共賞出176個火鍋，高居聯盟之冠，甚至還比排第2位的公鹿隊洛培茲（Brook Lopez）還多出28次。

血栓恢復可能需要很長時間，是否代表溫班亞瑪需要調整對職業的期望？他回答說：「我想這一切取決於視角，我在這裡受到難以置信人們的照顧，他們工作表現非常出色，從我去醫院開始，我想我得到作為一個病人能得到的最好照顧，所以回頭看我真的很幸運。」

不過他也提到，身為NBA球員，仍要用自己能力工作，「我仍是那個百分之一的幸運兒，所以我沒什麼好抱怨，這只是一個小挫折。」

延伸閱讀

NBA／回應畢斯利挑戰！愛德華險勝一球 成史上最年輕三分王

NBA／重申聯盟該縮減場次 勇士主帥：球員體能負擔比以前更重

NBA／交易戴維斯、狀元選威廉森 鵜鶘炒掉總管葛里芬

NBA／史上第一人！保羅生涯第20個賽季達成82場全勤先發

相關新聞

WNBA／恭喜！陳凱玲選秀第三輪獲青睞 成台裔中選第一人

康乃狄克大學上周在NCAA一級女籃冠軍戰以82：59擊敗南卡羅來納大學，勇奪校史第12冠，今天WNBA選秀會也成大贏家，...

NBA／勇士明與灰熊打附加賽 柯瑞、巴特勒和格林都能上場

勇士隊不只在例行賽最終戰輸給快艇隊，跌至西區第7要打附加賽，3名核心球員柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）的身體狀況更令人擔憂

NBA／有「三巨頭」卻無緣季後賽 太陽炒掉總教練布丹霍澤

太陽隊本季組成杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）「3...

NBA／徵詢約柯奇換帥遭否決 金塊副主席：他仍選擇尊重

金塊在日前宣布開除總教練馬龍（Michael Malone）並不與總經理布斯（Calvin Booth）續約引發譁然，金...

NBA／雷霆、綠衫軍奪冠賠率居前2 湖人成最強投注標的

NBA例行賽在昨天封關後，明天隨即將展開附加賽賽程，而ESPN運彩也在今天公布今年奪冠賠率，其中聯盟戰績龍頭與衛冕軍塞爾...

NBA／預測格林奪最佳防守球員 帕森斯：巴特勒幫助很大

勇士隊防守悍將格林（Draymond Green）早就放話，要爭奪今年年度最佳防守球員，他的目標現在有NBA退役的帕森斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。