NBA／回應畢斯利挑戰！愛德華險勝一球 成史上最年輕三分王

原本在對籃網比賽中吞下例行賽第18次技術犯規、要被聯盟禁賽1場的灰狼當家球星愛德華（Anthony Edwards），經過審查後確定撤銷，這讓他能夠出席最終戰對爵士的比賽，這個決定也讓愛德華得以達成一項個人榮譽。

這場比賽開打前，愛德華已經累積命中313顆三分球，暫居聯盟第一，領先活塞射手畢斯利（Malik Beasley）1球。有趣的是，畢斯利賽前特地在社群平台向這位昔日隊友下戰帖：「Ant，你得投進7顆三分球才能擊敗我。」

畢斯利在最後一戰投進了7記三分球，賽季累積319顆，至於愛德華則是狂砍43分，一樣轟進7記三分球，最終以320顆三分球驚險勝出，奪下本季的三分球王，也寫下史上最年輕紀錄。

Malik Beasley was hoping Ant didn't surpass his 3PM lead on the season...



Ant finished with 43 PTS & 7 threes to become the youngest player EVER as the 3PM regular-season leader in NBA history 😭🔥



(h/t @mbeasy5) pic.twitter.com/dVvZSKFEAI — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年4月14日

這不僅是愛德華的一項個人里程碑，也是NBA歷史首次有3位球員單季命中超過300顆三分球；除了愛德華與畢斯利外，當然還有柯瑞（Stephen Curry），他本季貢獻了311顆三分球，生涯第6次單季突破300顆三分球。

Anthony Edwards DROPPED 7 THREES to become the NBA season three pointer leader on the final day 😱



This is the first time in NBA history where three players finished with 300+ 3PM. pic.twitter.com/gllJjNJonG — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2025年4月13日

愛德華被撤銷技術犯規一事也惹來畢斯利隊友施羅德（Dennis Schroder）的嘲諷，「NBA這操作太扯了！如果今天換成是史都華（Isaiah Stewart）、我，或者布魯克斯（Dillon Brooks），我們早就被禁賽了！」