NBA／重申聯盟該縮減場次 勇士主帥：球員體能負擔比以前更重

過往曾呼籲希望聯盟減少例行賽場次的勇士主帥柯爾（Steve Kerr），近日接受採訪時又再度重申這個看法，認為例行賽的場次應該減少，還強調自己甚至親自致信給聯盟總裁席佛（Adam Silver），希望促成這項改革。

柯爾指出：「我們確實應該打更少的比賽，這點大家都知道。但這是個金錢問題，有多少相關人士願意接受更少的收入呢？」

NBA上季才達成一筆價值高達760億美元的轉播權合約，未來將帶來更多財富，分配給各支球隊及球員協會。

但柯爾認為，隨著現在比賽節奏變得越來越快，場上空間也隨著三分外線攻勢進一步拉大，大大增加了球員的體能負擔，因此聯盟應考量縮短例行賽賽程。

柯爾解釋：「比賽的節奏與空間都不同了。我還在打球時，你不需要跑到30英尺（約9公尺）外防守對手；但現在你必須做到。以前我們只在相對受限的範圍內打球，但現在整個球場都要覆蓋，所有人都得更快速地奔跑。」

不過柯爾也坦言，想推動縮短例行賽難度極高，因為這直接影響聯盟收益，「我不相信美國人會願意為了品質，而在利潤上做出讓步，這不符合我們的民族性」。

儘管如此，柯爾依然樂觀表示：「很多事情都在改變，包括規則等等。我們作為教練和聯盟管理者，必須積極適應這些變化。我對席佛以及聯盟的管理團隊非常有信心。」

柯爾期待未來NBA能找到更好的平衡點，在利潤和球員健康之間取得適當的平衡點。