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NBA／交易戴維斯、狀元選威廉森 鵜鶘炒掉總管葛里芬

聯合新聞網／ 綜合報導
前鵜鶘總管葛里芬(左)。 美聯社
前鵜鶘總管葛里芬(左)。 美聯社

鵜鶘隊今天宣布炒掉總管葛里芬（David Griffin），過去6季鵜鶘戰績209勝263敗，只打進季後賽2次。

葛里芬任內重要的操作是2019年將戴維斯（Anthony Davis）交易至湖人隊，換來鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）、哈特（Josh Hart）及3個首輪選秀權，接著在2019年選秀會用狀元籤挑中威廉森（Zion Williamson）。

鵜鶘休賽季交易來墨瑞（Dejounte Murray），但他開幕戰就因左手骨折報銷，傷病宛如瘟疫蔓延，英格倫、威廉森、墨菲（Trey Murphy III）、瓊斯（Herbert Jones）及阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）都有因傷缺陣一段時間，季中鵜鶘也將英格倫交易至暴龍隊。

鵜鶘本季21勝61敗，聯盟倒數第4。據ESPN報導，NBA籃球運營主管杜馬斯（Joe Dumars）是新任鵜鶘總管熱門人選，他曾在2003奪下年度最佳總管，2004年隨活塞隊奪冠，鵜鶘與杜馬斯預計本周展開談判，有望敲定合約。

Anthony Davis Zion Williamson 鵜鶘

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