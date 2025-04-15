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NBA／徵詢約柯奇換帥遭否決 金塊副主席：他仍選擇尊重

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇(左)、馬龍(右)。 路透
約柯奇(左)、馬龍(右)。 路透

金塊在日前宣布開除總教練馬龍（Michael Malone）並不與總經理布斯（Calvin Booth）續約引發譁然，金塊籃球事務部副主席克倫克（Josh Kroenke）在今天首度對外說明，強調儘管在徵詢約柯奇（Nikola Jokic）意見時遭到對方否決，但基於對球隊的責任仍做出換帥決定，並獲得約柯奇的尊重。

克倫克在今天記者會上透露，其實早在去年11月就曾有過換帥以及開除布斯的想法，不過當時他決定給球隊一些適應時間，加上明星賽前一波8連勝，確實影響了他原本的人事異動時程。

不過克倫克也很清楚，金塊那波8連勝的對手中，僅有一支球隊是上賽季的季後賽球隊，且還是遭遇傷病的魔術，並不代表球隊的狀況已經好轉，「我們本季的開局表現平平，我真的感覺到球隊並沒有朝正確的方向發展。」

克倫克也強調，並沒有任何球員向他反應希望改變球隊現況，甚至在他向三屆MVP約柯奇進行意見徵詢時，也都遭到他的否決，「當你有這樣一名特殊且正處在顛峰的球員時，你就必須對這個人肩負起更大的責任，如果某些事情我不徵詢他的意見，那我就是籃球圈最愚蠢的人，不過同時我也有責任為球隊的利益做出決定，我認為約柯奇也尊重這一點。」

克倫克同時也回應了日前一篇報導提到他不批准交易波特（Michael Porter Jr.），是因為與波特的母校密蘇里大學有良好互動的關係，稱該篇報導是完全錯誤的，「首先我要說，我為波特感到無比的自豪，但我必須強調，聲稱我們不願意交易球員來增強球隊實力的報導是完全錯誤的。另外我想強調，當我們的團隊凝聚力不夠完全，無法最大限度地發揮我們實力時，我是不會批准任何交易的。」

Nikola Jokic 金塊

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