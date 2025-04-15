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NBA／史上第一人！保羅生涯第20個賽季達成82場全勤先發

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
即將滿40歲的保羅成為史上第一位在生涯第20個賽季達成82場全勤先發的球員。 美聯社
即將滿40歲的保羅成為史上第一位在生涯第20個賽季達成82場全勤先發的球員。 美聯社

馬刺例行賽最終戰，即將滿40歲的保羅（Chris Paul）如期登場，並寫下兩大重要里程碑，除了生涯達成23000分外，更成為史上第一位在生涯第20個賽季達成82場全勤先發的球員。

這項紀錄原本是猶他傳奇後衛史塔克頓（John Stockton）所保持，他在生涯第19個賽季、也是他最後一季完成了全勤先發。

「這真的太瘋狂了，」保羅表示，「我跟我老婆聊到這件事。當你身處其中，其實不太會去想太多，只是想著『喔，現在是第30場、第40幾場…』，直到你真的打完了第82場。」

雖然馬刺早早就無緣附加賽，但這場對暴龍的比賽，保羅仍幫助球隊從落後22分逆轉奪勝。

保羅也成為史上第3位在近40歲之齡完成全勤出賽的球員，前兩位分別是史塔克頓與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。不過當年39歲的喬丹在生涯最後一季雖打滿82場，但其中只有先發67場。

本季和保羅一同打滿82場的球員還包括尼克的布里吉斯（Mikal Bridges）、灰狼的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、火箭的格林（Jalen Green）、騎士的艾倫（Jarrett Allen）、勇士的希爾德（Buddy Hield）、活塞的畢斯利（Malik Beasley）、巫師的卡林頓（Carlton Carrington），以及保羅的隊友巴恩斯（Harrison Barnes）、夏帕尼（Julian Champagnie）。

其中馬刺成為2017-18年賽季的灰狼以來，首支有3名球員全勤出賽的球隊；另外值得一提的是，巴恩斯目前已經連續出賽304場。

「這是我生涯第2次打滿82場，」保羅說道，「打這麼久，我非常清楚這有多困難，所以我對巴恩斯有著無比的敬意。他已經連續3季全勤，而我過去的隊友布里吉斯更是從未缺席過一場比賽。」

保羅本季平均出賽近28分鐘，繳出8.8分7.4助攻3.6籃板1.3抄截，三分命中率37.7%。

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