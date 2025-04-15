NBA／勇士明與灰熊打附加賽 柯瑞、巴特勒和格林都能上場

勇士隊不只在例行賽最終戰輸給快艇隊，跌至西區第7要打附加賽，3名核心球員柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）和格林（Draymond Green）的身體狀況更令人擔憂，不過明天與灰熊隊交手，全員都能出戰。

柯瑞是在與拓荒者隊交手時就傷到右拇指，他面對快艇轟下全場最高的36分，但也發生本季新高的8失誤，賽後他被問到傷勢時回應，「還行，盡量不去想，繼續打球。」

巴特勒則是在比賽中大腿被雷納德的膝蓋頂到，對此巴特勒表示，「我沒事，回家玩點骨牌、喝杯咖啡就好了，這樣我會舒服一點。」

格林則是有頸部不適的問題，對於外界擔心他們的體能狀況，格林強調，「我們沒事的，又不是老人，我們是高水準球員。」