WNBA／恭喜！陳凱玲選秀第三輪獲青睞 成台裔中選第一人

康乃狄克大學上周在NCAA一級女籃冠軍戰以82：59擊敗南卡羅來納大學，勇奪校史第12冠，今天WNBA選秀會也成大贏家，3名冠軍班底全部獲得青睞，布克爾絲（Paige Bueckers）以選秀「狀元」之姿加入達拉斯飛馬隊，台裔後衛陳凱玲（Kaitlyn Chen）和葛里芬（Aubrey Griffin）也在第三輪獲得青睞，陳凱玲更寫下台裔球員新頁。

父母都是台灣移民的陳凱玲，身高175公分，過去就讀常春藤名校普林斯頓大學（Princeton University），2023年奪下長春藤聯盟錦標賽的年度最佳球員，且兩度入選長春藤聯盟的年度第一隊，去年轉學到康乃狄克大學，上周一圓冠軍夢，也成為高捧NCAA一級后冠的台裔球員第一人。

今年將帶著體育管理碩士學位從康乃狄克畢業的陳凱玲投入WNBA選秀會，今天早上登場的選秀會在第三輪第5順位獲得金州瓦爾基里隊（Golden State Valkyries）青睞，除是康乃狄克今年選秀會上獲選第二人，更寫下台裔球員先例。

葛里芬第三輪第12順位被明尼蘇達山貓（Minnesota Lynx）挑中，讓康乃狄克完成今年WNBA選秀會「全壘打」，隊史第17度在單一選秀會有多名球員入選。

WNBA原本有12支球隊，2025賽季加入第13支球隊，正是挑中陳凱玲的金州瓦爾基里隊；今年選秀會共進行三輪，有38位選手獲得青睞。

WHAT A MOMENT for former @UConnWBB PG 🥳



The audience erupts as Kaitlyn Chen hears her name called from the crowd



She's going to the @valkyries as the 30th overall pick in the WNBA Draft 🚨 pic.twitter.com/K8PV9XSBjF — WNBA (@WNBA) 2025年4月15日