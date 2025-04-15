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NBA／預測格林奪最佳防守球員 帕森斯：巴特勒幫助很大

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒(左)、格林(中)。 歐新社
巴特勒(左)、格林(中)。 歐新社

勇士隊防守悍將格林（Draymond Green）早就放話，要爭奪今年年度最佳防守球員，他的目標現在有NBA退役的帕森斯（Chandler Parsons）支持，原因不只是因為格林自身技術，還有「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加入勇士帶來的影響。

帕森斯上節目「Run It Back Show」時提到，巴特勒加入後讓勇士變得更好，這點不可否認，「他們最近狀況不佳，但防守好多了，格林會贏下年度最佳防守球員因為巴特勒去了哪裡，讓球隊防守能力提升很多，而巴特勒的防守能力很出色。」

格林2016到17賽季奪下生涯迄今唯一的年度最佳防守球員，在巴特勒加入勇士後，他場均有1.9抄截、1阻攻和6.2籃板，碰巴特勒前東家公牛隊時還曾有單場25分演出，本季和騎士隊莫布里（Evan Mobley）、火箭隊湯普森（Amen Thompson）和快艇祖巴茲（Ivica Zubac）都是年度防守球員候選人。

巴特勒今年2月透過交易從熱火隊轉戰勇士，他有出賽的30場比賽勇士打下23勝，儘管昨天例行賽最終戰以119：124敗給快艇隊，落到西區第7位，打附加賽仍有優勢。

帕森斯也沒放棄勇士，不過他也點出勇士狀況，「我認為勇士必須根據防守柯瑞（Stephen Curry）的方式作出調整，但其他球員也必須挺身而出，這需要他們共同努力。」

Draymond Green Jimmy Butler 勇士

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