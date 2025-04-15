NBA／國際球員第一人！唐西奇打敗詹皇、柯瑞 球衣銷售量登頂

2月在驚天交易案轉戰湖人隊的球星唐西奇（Luka Doncic），場上和場下都為湖人隊帶來正面效應，除了助隊取得西區第3，他的77號湖人球衣更成為年度最受歡迎球衣，打破超過10年由「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）壟斷的局面。

聯盟今天宣布，根據「NBAStore.com」銷售情形，唐西奇的湖人77號球衣成為本季最受歡迎的戰袍，湖人在球隊商品排行榜也高居首位。

唐西奇也創下新紀錄，從2012到13賽季「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的尼克隊球衣銷售第一之後，接續11個賽季的球衣銷售龍頭都由詹姆斯和柯瑞包辦，來自斯洛維尼亞的唐西奇不但突圍，也成為第一個球衣銷售登頂的國際球員。

柯瑞和詹姆斯的球衣本季仍居前3，4到10名分別是塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、馬刺隊長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、灰狼隊「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）、灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）、雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）。

身為聯盟人氣球隊，湖人不只有亮眼銷售數字，NBA的數位平台和社群媒體上的觀看率也笑傲各隊，詹姆斯的影片有超過32.3億觀看數，領先全聯盟，唐西奇18.2億排第3，第二名的柯瑞有25.6億。