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NBA／有「三巨頭」卻無緣季後賽 太陽炒掉總教練

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
太陽宣布炒掉總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）。美聯社
太陽宣布炒掉總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）。美聯社

太陽隊本季組成杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）「3巨頭」，卻連季後賽附加賽都摸不到邊，球團今天開出改變第一槍，宣布炒掉總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）。

「在高水準比賽中競爭仍然是我們的目標，本季我們不如預期。我們的球迷值得擁有更好的對待，改變是必須的。」太陽公告中說道。

這是太陽連3季在結束球季後更換總教練，布丹霍澤上季原本和球隊簽下5年5千萬美金合約，開季也率隊打出8勝1敗亮眼成績，但球隊接續出現傷兵狀況，布丹霍澤和球員溝通出現問題，還有消息來源指出布丹霍澤和布克等球星無法和睦相處，3到4月還曾出現連8場差距兩位數吞敗的慘況。

最終太陽成為聯盟史上第3支「開高走低」的球隊，加入1970到71球季活塞隊和2001到02球季公鹿隊行列，開季9場至少拿下8勝卻無緣季後賽。

本季在「3巨頭」合體下的太陽戰績是26勝15敗，全明星賽後的成績10勝18敗，面對勝率超過5成的球隊只有12勝32敗成績，和上季28勝25敗有明顯落差；杜蘭特出賽時的太陽戰績是33勝29敗，杜蘭特沒打的20場比賽只拿3勝。

炒掉布丹霍澤只是太陽第一步，球團預計會交易走杜蘭特和比爾；消息人士表示，太陽現在對於新任總教練抱持開放態度，將進行廣泛搜尋。

太陽

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