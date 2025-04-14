NBA／河村勇輝神奇「背後長傳」 莫蘭特也興奮慶祝

灰熊本季例行賽最終戰在主場迎接獨行俠，日籍控衛河村勇輝替補登場，繳出生涯最佳的一戰。他全場上陣28分鐘，命中3記三分球，攻下NBA生涯新高的12分，另有5次助攻與5個籃板。

不僅如此，河村勇輝還上演一次精彩的抄截後背後長傳，成功助攻隊友完成灌籃，引爆現場球迷熱烈歡呼，就連灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）都在場邊興奮比出「戴眼鏡」的慶祝手勢，稱讚小老弟的神奇視野。

灰熊此戰多名主力包括莫蘭特（Ja Morant）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）以及貝恩（Desmond Bane）皆未出賽，球隊啟用替補陣容，河村勇輝也獲得難得的表現機會。

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河村勇輝首節便展現外線手感，命中2記三分球；第二節剩下4分04秒時，更上演一幕精彩好戲：他成功抄截後，在失去平衡的情況下，憑著空間感頭也不回、直接從背後精準長傳，助攻隊友巴格利（Marvin Bagley III）完成一記爆扣，讓全場觀眾為之瘋狂。

對於河村勇輝的表現，莫蘭特也在場邊喝采。 路透社

巴格利賽後受訪時提到這球時直呼：「那真的太棒了，我原本以為他根本沒看到我，沒想到他竟然直接從頭後方把球傳了過來，我只想盡力把這球完成。」河村勇輝則謙虛表示：「我只是想為球隊帶來一些好的能量，那個傳球確實有點瘋狂。」

河村此役正負值高達「+29」，是灰熊隊內第2高。最終灰熊隊以132比97大勝獨行俠，全隊共6人得分達兩位數，其中史蒂文斯（Lamar Stevens）攻下生涯最高的31分，巴格利也貢獻25分及12個籃板。

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這場勝利讓灰熊以48勝34敗、排名西區第8的成績結束例行賽，將於16日出戰第7種子勇士，爭奪季後賽門票。

由於河村勇輝與灰熊簽下的是雙向合約，根據規定將無法參加季後賽，賽季宣告結束。本季他在NBA一共出賽22場，雖然上場時間有限，不過加上在發展聯盟的歷練，也為個人籃球生涯帶來相當大的突破。