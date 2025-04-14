快訊

關稅震撼彈！新台幣逆勢狂升1.95角 成交量爆史上第6大

新北塭仔圳施工挖破瓦斯管 人員搶修現已止漏

NBA／河村勇輝神奇「背後長傳」 莫蘭特也興奮慶祝

聯合新聞網／ 綜合外電報導
河村勇輝上演精彩傳球。 路透社
河村勇輝上演精彩傳球。 路透社

灰熊本季例行賽最終戰在主場迎接獨行俠，日籍控衛河村勇輝替補登場，繳出生涯最佳的一戰。他全場上陣28分鐘，命中3記三分球，攻下NBA生涯新高的12分，另有5次助攻與5個籃板。

不僅如此，河村勇輝還上演一次精彩的抄截後背後長傳，成功助攻隊友完成灌籃，引爆現場球迷熱烈歡呼，就連灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）都在場邊興奮比出「戴眼鏡」的慶祝手勢，稱讚小老弟的神奇視野。

灰熊此戰多名主力包括莫蘭特（Ja Morant）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）以及貝恩（Desmond Bane）皆未出賽，球隊啟用替補陣容，河村勇輝也獲得難得的表現機會。

河村勇輝首節便展現外線手感，命中2記三分球；第二節剩下4分04秒時，更上演一幕精彩好戲：他成功抄截後，在失去平衡的情況下，憑著空間感頭也不回、直接從背後精準長傳，助攻隊友巴格利（Marvin Bagley III）完成一記爆扣，讓全場觀眾為之瘋狂。

對於河村勇輝的表現，莫蘭特也在場邊喝采。 路透社
對於河村勇輝的表現，莫蘭特也在場邊喝采。 路透社

巴格利賽後受訪時提到這球時直呼：「那真的太棒了，我原本以為他根本沒看到我，沒想到他竟然直接從頭後方把球傳了過來，我只想盡力把這球完成。」河村勇輝則謙虛表示：「我只是想為球隊帶來一些好的能量，那個傳球確實有點瘋狂。」

河村此役正負值高達「+29」，是灰熊隊內第2高。最終灰熊隊以132比97大勝獨行俠，全隊共6人得分達兩位數，其中史蒂文斯（Lamar Stevens）攻下生涯最高的31分，巴格利也貢獻25分及12個籃板。

這場勝利讓灰熊以48勝34敗、排名西區第8的成績結束例行賽，將於16日出戰第7種子勇士，爭奪季後賽門票。

由於河村勇輝與灰熊簽下的是雙向合約，根據規定將無法參加季後賽，賽季宣告結束。本季他在NBA一共出賽22場，雖然上場時間有限，不過加上在發展聯盟的歷練，也為個人籃球生涯帶來相當大的突破。

相關新聞

WNBA／選秀會明晨登場 冠軍後衛陳凱玲挑戰台裔中選第一人

康乃狄克大學上周在NCAA一級女籃冠軍戰以82：59擊敗南卡羅來納大學，勇奪校史第12冠，讓台裔後衛陳凱玲（Kaitly...

NBA／神仙打架！哈登OT獨拿12分 快艇把勇士打進附加賽

攸關西區最後一張直接晉級季後賽名額的勇士隊和快艇隊之戰絕無冷場，第四節最多7分落後的勇士在當家球星柯瑞（Stephen ...

NBA／史上第7支！雷霆豪取68勝 淨勝分、橫掃21隊創歷史紀錄

早早確立聯盟龍頭寶座的雷霆，例行賽最後一戰即使主力全休兵，仍是以115比100輕取鵜鶘，成為史上第7支取得單季68勝的球隊。 前面6隊分別是2015-16年賽季勇士的73勝、1995-96年賽季

NBA／河村勇輝神奇「背後長傳」 莫蘭特也興奮慶祝

灰熊本季例行賽最終戰在主場迎接獨行俠，日籍控衛河村勇輝替補登場，繳出生涯最佳的一戰。他全場上陣28分鐘，命中3記三分球，攻下NBA生涯新高的12分，另有5次助攻與5個籃板。 不僅如此，河村勇輝還

NBA／分享上季西冠擊潰灰狼經驗 唐西奇成瑞迪克取經對象

隨著快艇在延長賽擊敗勇士，洛杉磯湖人也正式確定將以西區第3種子的身分，在季後賽首輪面對排名第6的明尼蘇達灰狼。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，他將請球隊主力唐西奇（Luka Doncic）

NBA／季後賽首輪對決灰狼 湖人主帥透露備戰方案

隨著西區第3種子的位置已在週五鎖定，洛杉磯湖人今作客拓荒者並未派出多數主力出賽，包含詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）都未隨隊遠征。里夫斯（Austin Reaves

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。