NBA／晉級關鍵戰庫明加被冰 勇士教頭解釋原因

勇士隊和快艇隊今天例行賽最終戰上演季後賽門票決定戰，勇士最終在延長賽以119：124吞敗，比賽沒上陣的前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）被發現賽後在球場練投，不過台灣時間星期三碰上灰熊隊的附加賽是否會上陣，現在仍是未知數。

這是庫明加2023年季後賽第二輪後，再一次因教練決定下沒有出賽。勇士教頭柯爾（Steve Kerr）在比賽前幾小時就曾告知庫明加，他不會像平常第一節替補上陣，但沒告訴庫明加他整場不會上場，因為勇士教頭無法預測比賽走向。

小裴頓（Gary Payton II）取代平常庫明加第一節替補的位置，全場出賽24分鐘攻下2分、4籃板和3助攻，同是替補的希爾德（Buddy Hield）和魯尼（Kevon Looney）各打16分鐘，長人波斯特（Quinten Post）打10分鐘，其餘時間都由先發球員扛下，加上延長賽出賽時間平均39.4分鐘，其中「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）更打了48分鐘。

柯爾解釋，自從巴特勒2月透過交易來後，球隊狀況很好，今天包括庫明加和桑托斯（Gui Santos）都沒上陣，不代表接續也會如此，就是要視比賽進行狀況。不過柯爾先前也曾說過，巴特勒到來後除了壓縮到庫明加上場時間，也發現巴特勒、庫明加和格林（Draymond Green）同時上陣的效果不如預期，球隊必須找到有更好的化學效應組合。

先前庫明加扭傷腳踝缺陣22場，勇士打下16勝6敗，回歸後扣除今天例行賽最終戰，勇士15場比賽成績是11勝4敗成績。

勇士接續將在台灣時間周三進行的附加賽出戰灰熊隊，今天轟下勇士最高36分的柯瑞（Stephen Curry）認為庫明加在內線的影響力有機會爭取到上場時間，「如果他上場，對他是很好的機會，可以讓他感受到存在感，但無論如何我們都要做好準備，不管比賽是怎樣的環境，每個人都要準備好，包括他。」

庫明加不過22歲，柯瑞坦言這對年輕球員是個考驗，尤其在勇士，不會知道何時會迎接顛峰時刻，能做的就是隨時準備好，不要被休息室外的雜音影響、分散掉注意力，「你必須要能準備妥當。」