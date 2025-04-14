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NBA／只打6秒就收工！尼克鐵人布里吉斯寫連556場出賽紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布里吉斯連續出賽556場，繼續推進個人紀錄。 法新社
布里吉斯連續出賽556場，繼續推進個人紀錄。 法新社

尼克隊前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）是NBA「鐵人」代表，今天例行賽最終戰他先發上陣，雖只出賽6秒，仍將連續出賽場次推進到556場，繼續推進個人紀錄。

尼克早已鎖定東區第3的席位，今天和籃網隊的結果不影響排名，今天包括布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、哈特（Josh Hart）和阿努諾比（OG Anunoby）4名原本先發球員都休息，只有布里吉斯上陣。

比賽開始，當籃網跳到球後，布里吉斯馬上對籃網後衛馬丁（Tyrese Martin）下手犯規，裁判響哨後他就走向球隊板凳席，和幾名隊友擊掌象徵完成今天比賽任務。

布里吉斯今天只上場6秒，留下1個犯規，也將連續出賽場次推進到556場，除是現役球員最長，在NBA歷史上也排到第14位，和第13名的泰勒（Terry Tyler）只有18場差距。如果布里吉斯下個賽季也完成82站全民出賽，他就會以連續出賽638場「超車」6位球員，取代目前排名第8的米勒（Andre Miller）。

不只全勤出賽，布里吉斯本季場均出賽時間高達37.5分鐘，總共時間累積3306分鐘，僅次於隊友哈特的場均37.6分鐘，是尼克打下東區第3種子的關鍵成員。

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