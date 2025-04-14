NBA／拓荒者延續重建藍圖 主帥畢拉普斯完成多年續約

儘管連續4年未能闖進季後賽，波特蘭拓荒者隊仍展現對總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）的高度信任。根據《TNT》知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，拓荒者已與畢拉普斯達成延長合約協議，將其留任至2027-28年賽季。

Sources: Portland Trail Blazers and head coach Chauncey Billups agreed to an extension that will see his contract expiring following the 2027-28 season. His option was picked up for next season and two years added on. pic.twitter.com/qELJc338mB — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 2025年4月13日

拓荒者從2021-22年賽季開始連續4季無緣季後賽，上季交易走當家球星里拉德（Damian Lillard）後徹底進入重建，最終僅繳出21勝61敗的成績。本季戰績雖仍在西區後段班，取得36勝46敗，但球隊自明星週後展現進步防守表現，據《CBS Sports》記者指出，他們在這段期間內為全聯盟防守效率第4佳球隊。

畢拉普斯的執教表現也吸引其他球隊關注。根據記者史坦（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）聯合報導，他可能成為丹佛金塊與鳳凰城太陽的潛在人選。尤其金塊方面，畢拉普斯不僅是丹佛出身，且曾兩度效力該隊，對當地有深厚連結。太陽隊則傳出有意在無緣季後賽後解雇總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer），成為另一個潛在空缺。

布丹霍澤。 法新社

畢拉普斯自2021年起執教拓荒者，合約延長被視為球團在重建路線上的穩定舉措。年輕後場搭檔西蒙斯（Anfernee Simons）與夏普（Shaedon Sharpe）展現潛力，本季場均分別貢獻19.3分與18.5分，成長顯著。加上韓德森（Scoot Henderson）、阿夫迪賈（Deni Avdija）、卡瑪拉（Toumani Camara）、克林根（Donovan Clingan）也有所表現，都有望化為來年持續成長的動力。