快訊

宜蘭地院法官領殘障手冊還喝伏特加酒駕 懲戒法院判免除法官職務

陸使館突發「重要通知」：注意日本南海海槽大地震風險

浪貓被餵罐罐感動到流淚 女子隔天得知哭泣真相超自責：那是牠最後一餐

NBA／拓荒者延續重建藍圖 主帥畢拉普斯完成多年續約

聯合新聞網／ 綜合外電報導
拓荒者隊與總教練畢拉普斯達成延長合約協議。 法新社
拓荒者隊與總教練畢拉普斯達成延長合約協議。 法新社

儘管連續4年未能闖進季後賽，波特蘭拓荒者隊仍展現對總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）的高度信任。根據《TNT》知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，拓荒者已與畢拉普斯達成延長合約協議，將其留任至2027-28年賽季。

拓荒者從2021-22年賽季開始連續4季無緣季後賽，上季交易走當家球星里拉德（Damian Lillard）後徹底進入重建，最終僅繳出21勝61敗的成績。本季戰績雖仍在西區後段班，取得36勝46敗，但球隊自明星週後展現進步防守表現，據《CBS Sports》記者指出，他們在這段期間內為全聯盟防守效率第4佳球隊。

畢拉普斯的執教表現也吸引其他球隊關注。根據記者史坦（Marc Stein）與費雪（Jake Fischer）聯合報導，他可能成為丹佛金塊與鳳凰城太陽的潛在人選。尤其金塊方面，畢拉普斯不僅是丹佛出身，且曾兩度效力該隊，對當地有深厚連結。太陽隊則傳出有意在無緣季後賽後解雇總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer），成為另一個潛在空缺。

布丹霍澤。 法新社
布丹霍澤。 法新社

畢拉普斯自2021年起執教拓荒者，合約延長被視為球團在重建路線上的穩定舉措。年輕後場搭檔西蒙斯（Anfernee Simons）與夏普（Shaedon Sharpe）展現潛力，本季場均分別貢獻19.3分與18.5分，成長顯著。加上韓德森（Scoot Henderson）、阿夫迪賈（Deni Avdija）、卡瑪拉（Toumani Camara）、克林根（Donovan Clingan）也有所表現，都有望化為來年持續成長的動力。

相關新聞

WNBA／選秀會明晨登場 冠軍後衛陳凱玲挑戰台裔中選第一人

康乃狄克大學上周在NCAA一級女籃冠軍戰以82：59擊敗南卡羅來納大學，勇奪校史第12冠，讓台裔後衛陳凱玲（Kaitly...

NBA／神仙打架！哈登OT獨拿12分 快艇把勇士打進附加賽

攸關西區最後一張直接晉級季後賽名額的勇士隊和快艇隊之戰絕無冷場，第四節最多7分落後的勇士在當家球星柯瑞（Stephen ...

NBA／史上第7支！雷霆豪取68勝 淨勝分、橫掃21隊創歷史紀錄

早早確立聯盟龍頭寶座的雷霆，例行賽最後一戰即使主力全休兵，仍是以115比100輕取鵜鶘，成為史上第7支取得單季68勝的球隊。 前面6隊分別是2015-16年賽季勇士的73勝、1995-96年賽季

NBA／晉級關鍵戰庫明加被冰 勇士教頭解釋原因

勇士隊和快艇隊今天例行賽最終戰上演季後賽門票決定戰，勇士最終在延長賽以119：124吞敗，比賽沒上陣的前鋒庫明加（Jon...

NBA／拓荒者延續重建藍圖 主帥畢拉普斯完成多年續約

儘管連續4年未能闖進季後賽，波特蘭拓荒者隊仍展現對總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）的高度信任。根據《TNT》知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，拓荒者已與畢拉普斯達成延長

NBA／只打6秒就收工！尼克鐵人布里吉斯寫連556場出賽紀錄

尼克隊前鋒布里吉斯（Mikal Bridges）是NBA「鐵人」代表，今天例行賽最終戰他先發上陣，雖只出賽6秒，仍將連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。