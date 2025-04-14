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NBA／格林為衛少發聲 怒批外界將馬龍下台怪罪給他

聯合新聞網／ 綜合外電報導
格林。 美聯社
格林。 美聯社

勇士前鋒格林（Draymond Green）近期在自己的節目《The Draymond Green Show》中，針對外界將金塊總教練馬龍（Michael Malone）被解雇一事怪罪於衛斯特布魯克（Russell Westbrook），表達強烈不滿。

「我聽到一些讓我感到不爽的話，有人試圖把馬龍下台這件事怪在衛斯特布魯克頭上。拜託，別鬧了，」格林直言不諱，「他今年薪水才300萬美元。你要跟我說一個教練被炒魷魚，是因為一個年薪300萬的球員？如果他真的是問題，他們完全可以照樣發薪水，然後叫他回家。」

衛斯特布魯克。 路透社
衛斯特布魯克。 路透社

外界先前傳出，馬龍在球隊內部的威信逐漸流失，關鍵轉捩點之一疑似是球員對其給予衛斯特布魯克「特殊待遇」而產生的不滿。但格林對此說法完全不認同，並直呼「將這一切歸咎於衛斯特布魯克，根本就是瘋了」。

雖然流言不斷，衛斯特布魯克本季在丹佛的表現依然穩定，場均貢獻13.2分、6.1次助攻與5.0個籃板，幫助球隊取得50勝32敗的戰績，取得西區第4種子，季後賽首輪將對決前東家快艇。

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