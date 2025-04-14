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NBA／關鍵戰尾聲受傷 巴特勒喊沒大礙：喝些咖啡就沒事

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒今天奮戰48分鐘。 美聯社
巴特勒今天奮戰48分鐘。 美聯社

勇士隊今天「賠了夫人又折兵」，例行賽最終戰和快艇隊激戰到延長賽以119：124吞敗，沒能直接晉級季後賽，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）比賽尾聲更撞到膝蓋，走路明顯一跛一跛，不過他強調沒有大礙，「喝幾杯咖啡」就會感覺好一些。

勇士輸球後落到西區第7，想拿到季後賽門票只能透過附加賽，台灣時間周三早上10點將在主場迎戰排名第8的灰熊隊，若是奪勝就會在季後賽首輪面對第2種子火箭隊；勇士若輸給灰熊，仍有晉級機會，將和國王隊和獨行俠隊的勝家爭奪最後一張季後賽門票，出線隊伍首輪將碰聯盟戰績最佳的雷霆隊。

今天雖錯過直接晉級季後賽的機會，攻下30分的巴特勒表示團隊正處於想要的狀態，「我們仍有機會，我們會掌控自己的命運，我們會沒事的。」

從2016年開始，巴特勒從沒錯過季後賽，不過今天比賽尾聲和快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）碰撞後讓他走路明顯不順，但他賽後表示沒有大礙。

「我會沒事的，回家玩一下骨牌，喝些咖啡，我就會感覺好一點。」今天出賽48分鐘的巴特勒說。

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